Guerra di Gaza: Hamas nega alle accuse di Blinken di sfuggente cessate il fuoco

didascalia dell’immagine, I mediatori hanno presentato l’ultima proposta di cessate il fuoco due settimane fa

autore, Rafi Berg

azione, notizie della BBC

1 ora fa

Hamas ha fatto marcia indietro dopo essere stato criticato dal segretario di Stato americano Anthony Blinken per non aver ancora accettato la proposta di cessate il fuoco, definendola “positiva” per i colloqui.

Il gruppo ha affermato di aver “accettato favorevolmente l’ultima proposta e tutte le proposte per raggiungere un accordo di cessate il fuoco”.

Al contrario, “mentre Blinken continua a parlare dell’approvazione ‘israeliana’ dell’ultimo progetto, non abbiamo sentito alcuna approvazione ufficiale israeliana”.

Blinken ha ripetutamente affermato che Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco delineata dal presidente Biden il 31 maggio. Sebbene il piano israeliano sia stato la base dell’annuncio di Biden, il governo israeliano non lo ha dichiarato ufficialmente.

Mercoledì, parlando in Qatar, Blinken ha espresso frustrazione per la risposta di Hamas alla proposta israeliana di cessate il fuoco presentata dal gruppo martedì.

I dettagli della risposta non sono stati resi pubblici, anche se Blinken ha affermato che Hamas ha proposto dei cambiamenti, alcuni dei quali a suo dire inapplicabili.

“Ad un certo punto della negoziazione – è un lungo avanti e indietro – si arriva a un punto in cui una parte continua a cambiare le proprie richieste, anche facendo richieste e insistendo su modifiche a ciò che è già stato concordato. Devi chiederti se stanno o meno stiamo agendo in buona fede.

“Il mondo non chiede accoglienza o approvazione [Israeli Prime Minister Benjamin] Netanyahu” e il suo governo alla risoluzione, si legge. “Hanno continuato a insistere nel respingere qualsiasi cessate il fuoco permanente, in chiara contraddizione con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza e con l’iniziativa del presidente Biden”. READ La Corte Suprema sostiene la mappa del Congresso della Carolina del Sud che ha diluito il suffragio nero

D’altra parte, Hamas ha affermato di aver espresso chiaramente la sua posizione positiva su “cosa è stato incluso nel discorso del presidente americano Joe Biden” e “cosa è stato incluso” nella risoluzione. Ha inoltre affermato la sua “disponibilità a cooperare” con i mediatori coinvolti nei colloqui per il cessate il fuoco.

Blinken ha affermato che il primo ministro ha riaffermato il suo impegno nei confronti della proposta di cessate il fuoco dopo un incontro con Netanyahu lunedì a Gerusalemme.

Netanyahu non ha approvato pubblicamente il piano, sebbene il gabinetto di guerra da lui presieduto abbia approvato un piano presentato ad Hamas il 27 maggio. Tale proposta – che è più lunga della sintesi fornita da Biden – non è stata resa pubblica e non è chiaro se differisca da quanto affermato dal presidente nella sua dichiarazione televisiva alla fine del mese scorso.

Uno dei principali punti di contrasto tra le due parti sembra essere la loro visione di porre fine alla guerra. I rapporti suggeriscono che Hamas insisterà per ottenere una garanzia scritta che Israele porrà fine alla guerra prima di firmare il piano. Netanyahu ha affermato che la guerra non finirà finché la “governance e le capacità militari” di Hamas non saranno distrutte e gli ostaggi restituiti.