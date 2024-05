Guerra Israele-Hamas: Israele ordina nuovi sfratti dalla città di Rafah a Gaza

Rafah, Striscia di Gaza (AP) – Israele ha ordinato nuove evacuazioni sabato nella città di Rafah, nel sud di Gaza, costringendo decine di migliaia di persone ad andarsene, mentre si prepara ad espandere la sua operazione militare più in profondità in quello che è considerato l’ultimo rifugio di Gaza. Pressioni da parte degli stretti alleati degli Stati Uniti e di altri paesi.

COME Proteste filo-palestinesi Continua contro GuerraL’esercito israeliano ha detto che si stava muovendo in un’area devastata del nord di Gaza dove ha insistito che il gruppo militante di Hamas si era riorganizzato dopo sette mesi di combattimenti.

Israele ha ora evacuato il terzo orientale di Rafah e il portavoce militare Rear Atm. Daniel Hagari ha detto che dozzine di militanti sono stati uccisi mentre “le operazioni mirate continuavano”. Le Nazioni Unite hanno avvertito che avverrà un’invasione pianificata su vasta scala di Rafah Paralizza ulteriormente le operazioni umanitarie e causare un aumento delle vittime civili.

Rafah confina con l’Egitto, vicino ai principali punti di ingresso degli aiuti già colpiti. Ci sono truppe israeliane occupato la Striscia di Gaza del valico di Rafah, che è stato costretto a chiudere. L’Egitto ha rifiutato di coordinarsi con Israele sulla consegna degli aiuti a causa di una “inaccettabile escalation israeliana”, ha riferito il telegiornale statale Al Qahera, citando un anonimo funzionario.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che non fornirà a Israele armi offensive per Rafa. Venerdì la sua amministrazione ha affermato che era “ragionevole”. Prova della violazione del diritto internazionale da parte di Israele Tutela dei cittadini: la forte dichiarazione di Washington sulla questione.

Ha risposto il consigliere per la politica estera del primo ministro israeliano Ofir Falk Benjamin NetanyahuL’Associated Press ha detto a Israele che rispetta le leggi sui conflitti armati e che l’esercito adotta ampie misure per prevenire vittime civili, compreso l’avviso delle operazioni militari tramite telefonate e messaggi di testo.

più di 1,4 milioni di palestinesi – metà della popolazione di Gaza – si sono rifugiati a Rafah dopo essere fuggiti dagli attacchi israeliani altrove. Le ultime evacuazioni costringono alcuni a ritornare nel nord, dove si trovano le zone devastate dai precedenti attacchi. Le agenzie umanitarie stimano che 110.000 persone se ne siano andate prima dell’ordine di sabato di aggiungerne altre 40.000.

“Stiamo tutti aspettando la morte l’uno dell’altro? Quindi abbiamo deciso di andarcene”, ha detto Hanan al-Saatari, residente a Rafah, mentre la gente si precipitava a caricare materassi, serbatoi d’acqua e altri oggetti sui veicoli.

“Non esiste una zona sicura per l’esercito israeliano a Gaza. Prendono di mira tutto”, ha detto Abu Yusuf al-Diri, precedentemente sfollato da Gaza City.

Molti sono migrati più volte. Ci sono ancora alcuni posti dove andare. L’area costiera di Muwasi, che alcuni palestinesi chiamano la zona cuscinetto umanitaria di Israele, è già gravemente sovraffollata con 450.000 persone.

Georgios Petropoulos, dell’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite a Rafah, ha affermato che gli operatori umanitari non hanno scorte per aiutare le persone nelle nuove località.

“Non abbiamo tende, né coperte, né biancheria da letto”, ha detto.

Il Programma Alimentare Mondiale ha dichiarato che entro sabato finirà il cibo da distribuire nel sud di Gaza, ha detto Petropoulos – un’ulteriore sfida in quanto parti di Gaza si trovano ad affrontare ciò che il capo del WFP ha definito “Carestia completa.” I gruppi umanitari hanno affermato che il carburante sarebbe presto finito, costringendo gli ospedali a chiudere le operazioni critiche.

Pesanti combattimenti erano in corso nel nord di Gaza, dove l’aeronautica militare stava effettuando attacchi aerei, ha detto Hagari. Ai palestinesi di Jabaliya, Beit Lahiya e delle aree circostanti è stato detto di trasferirsi in rifugi nella parte occidentale di Gaza City, con Israele che ha avvertito che avrebbe attaccato “con grande forza”.

Il nord di Gaza è stato il primo obiettivo dell’offensiva di terra israeliana dopo che Hamas e altri militanti hanno attaccato il sud di Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone, per lo più civili, e prendendo 250 ostaggi. Detengono ancora 100 prigionieri e i resti di oltre 30. Sabato Hamas ha detto che Nadav Popplewell, ferito in un attacco aereo israeliano un mese fa, era morto come ostaggio, ma non ha fornito prove.

Secondo il ministero della Sanità di Gaza, che nelle sue cifre non fa distinzione tra civili e militanti, i bombardamenti e gli attacchi di terra israeliani hanno ucciso più di 34.800 palestinesi, per lo più donne e bambini. Israele accusa Hamas delle vittime civili.

Funzionari civili a Gaza hanno fornito maggiori dettagli sulle fosse comuni precedentemente annunciate dal Ministero della Sanità presso l’ospedale Shifa, il più grande nel nord di Gaza e l’obiettivo di una precedente offensiva israeliana. I funzionari hanno affermato che la maggior parte degli 80 corpi erano pazienti morti a causa della mancanza di cure. L’esercito israeliano ha affermato che “qualsiasi tentativo di incolpare Israele per la sepoltura di civili in fosse comuni è completamente falso”.

Almeno 19 persone, tra cui otto donne e otto bambini, sono state uccise durante la notte nel centro di Gaza durante gli attacchi a Jawaida, Makassi e Deir al-Balah, secondo l’Al Aqsa Martyrs Hospital e un giornalista di AP che ha contato i corpi.

“Bambini, cosa c’è che non va nei bambini morti?” Ha detto un parente. Una donna ha colpito in faccia uno dei bambini mentre giaceva a terra.

Un altro ciclo di colloqui per il cessate il fuoco al Cairo si è concluso all’inizio di questa settimana senza progressi dopo che Israele ha respinto un accordo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato.

Decine di migliaia di persone hanno preso parte sabato sera all’ultima manifestazione antigovernativa in Israele, sotto pressione affinché Netanyahu raggiungesse un accordo.

“Penso che l’operazione (Rafa) non sia per gli ostaggi, non per uccidere Hamas, è solo per una cosa, salvare il governo”, ha detto il manifestante Gobi Itshagi.

Sam Mednick ha riferito da Tel Aviv e Sami Magdi dal Cairo. Jake Jeffrey ha contribuito a questa storia da Gerusalemme.

