Hakeem Jeffries difende Kamala Harris dalle critiche al piano economico

Il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries (DN.Y.) domenica ha sostenuto il vicepresidente Harris dopo che il suo piano economico recentemente pubblicato ha attirato alcune critiche.

Harris ha delineato una serie di proposte di politica economica venerdì durante una campagna elettorale nella Carolina del Nord, dove ha chiesto un divieto federale sull’inflazione aziendale. Jake Tapper della CNN ha chiesto a Jeffries, nel programma di domenica “State of the Union”, se fosse favorevole al divieto di aumento dei tassi.

“Kamala Harris ha svelato un piano molto importante per garantire che stiamo tagliando i costi per gli americani comuni, che stiamo mettendo fine all’inflazione in tutto il paese e, naturalmente, stiamo facendo crescere la classe media e assicurandoci che gli americani comuni possano permettetelo. Vai avanti. Quindi noi, come House Democrats, stiamo lavorando con Kamala Harris per ridurre i costi. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme”, ha detto Jeffries alla CNN.

Venerdì il comitato editoriale del Washington Post ha attaccato Harris per la sua agenda economica appena annunciata, definendo il piano “espedienti populisti”.

“Il discorso del vicepresidente Kamala Harris di venerdì è stata un’opportunità per parlare agli elettori su come la leadership Harris gestirà un’economia che molti ritengono non funzioni bene per loro”, ha affermato il consiglio. ha scritto In un editoriale di venerdì. “Sfortunatamente, invece di presentare un piano sostanziale, ha sprecato il momento con espedienti populisti.”

Quando Tapper ha fatto riferimento all’editoriale del Washington Post per insistere su Jeffries sulla questione, il democratico della Camera ha affermato che il presidente Biden ha ereditato “tre diversi disastri dal presidente precedente”.

“Allo stesso tempo, si è verificato un disastro sanitario pubblico legato alla pandemia di COVID-19. Un disastro economico è il risultato della chiusura della nostra economia. E, naturalmente, c’è stato il disastro democratico legato al violento attacco al Campidoglio del 6 gennaio, istigato dall’ex presidente come parte del tentativo di fermare il trasferimento pacifico del potere. Quindi, nel contesto del disastro economico, il congelamento economico ha avuto delle conseguenze”, ha affermato.

“Quando la domanda è tornata, la catena di fornitura, ovviamente, ha dovuto recuperare il ritardo. Quindi c’era un processo in corso che ha alimentato l’ambiente inflazionistico”, ha continuato, “ma è giusto dire che parte della sfida avvertita da molti ogni giorno Per gli americani è che alcuni dei cattivi attori stanno guidando l’inflazione. È giusto cercare di capire come impedire che ciò accada, e questo è il modo americano, afferma il vicepresidente Harris.