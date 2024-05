Harrison Butker dei Chiefs afferma di non avere rimpianti nell’esprimere le sue convinzioni

Il calciatore dei Kansas City Chiefs Harrison Budger ha notato di non avere rimpianti per aver espresso le sue convinzioni in un recente discorso di apertura e ha ricevuto una “quantità scioccante di odio” da altri.

Budkar, 28 anni, ha parlato venerdì sera al Courage Under Fire Gala della Regina Galley Academy a Nashville, nel Tennessee.

Ha fatto i suoi primi commenti pubblici dopo il suo controverso discorso di apertura al Benedictine College di Atchison, Kansas, dove ha detto che la maggior parte delle donne che si laureano sono più interessate a sposarsi e ad avere figli; Alcuni leader cattolici hanno sostenuto che stava “imponendo pericolose ideologie sessiste ai giovani americani”; Un riferimento in corsivo al mese dell’Orgoglio viene indicato come “il peccato mortale dell’orgoglio dedicato a un mese”; e prendere di mira le politiche del presidente Joe Biden, inclusa la condanna dell’annullamento da parte della Corte Suprema della decisione Roe v. Wade del 1973.

“Ora, negli ultimi giorni, le mie convinzioni o ciò in cui credono le persone sono state al centro di innumerevoli dibattiti in tutto il mondo”, ha detto Bhatkar venerdì. “Inizialmente, molti hanno espresso livelli scioccanti di odio. Ma con il passare dei giorni, anche coloro che non erano d’accordo con le mie opinioni hanno condiviso il loro sostegno alla mia libertà religiosa”.

Budkar, tre volte vincitore del Super Bowl, ha detto di comprendere le critiche per la sua prestazione sul campo. Ha detto che apprezza la sua religione più del calcio.

“È stata una decisione che ho preso consapevolmente e di cui non mi pento”, ha detto.

La NFL ha preso le distanze dai commenti di Budger. La lega ha affermato che i commenti e “le opinioni non rappresentano il punto di vista della NFL come organizzazione”.

Il quarterback dei beats Patrick Mahomes dice che Budger merita le sue convinzioni, anche se non sempre è d’accordo con lui.

Parlando di Budger nel suo podcast “New Heights”, il tight end dei Chiefs Travis Kelce ha detto che ammira Budger come compagno di squadra.

“Quando si tratta dei suoi commenti e di ciò che ha detto [the] Discorso d’inizio, questo è stato il suo”, ha detto Kelce. “Non posso dire di essere d’accordo con la maggior parte di esso, tranne che ama la sua famiglia e i suoi figli. E non penso che dovrei giudicarlo dalle sue opinioni, soprattutto religiose, su come condurre la vita, non fa per me.”

Kelce fa anche podcast con suo fratello Jason, che si è recentemente ritirato dopo una grande carriera con i Philadelphia Eagles.