I britannici affollano la Death Valley con centinaia di turisti nonostante l’ondata di caldo negli Stati Uniti | Notizie dagli Stati Uniti

I britannici sono tra le centinaia di turisti diretti al Parco Nazionale della Valle della Morte negli Stati Uniti, nonostante un’ondata di caldo punitivo nella regione desolata.

Lunedì turisti inglesi, francesi, spagnoli e svizzeri hanno visitato il paesaggio arido per fotografare quello che è conosciuto come uno dei luoghi più caldi della Terra.

I funzionari del parco hanno esortato i visitatori a stare al sicuro, con il sovrintendente del parco Mike Reynolds che ha avvertito che “un caldo estremo come questo può rappresentare una vera minaccia per la salute”.

Decine di località nell’ovest e nel Pacifico nord-occidentale hanno superato i precedenti record di calore durante il fine settimana – e si prevede che lo faranno più avanti nella settimana.

Immagine:

Un uomo cammina attraverso un bacino d’acqua cattiva. Immagine: A.P



Si sospetta che le alte temperature giornaliere in Oregon abbiano causato almeno quattro morti nell’area di Portland.

Lunedì più di 146 milioni di persone negli Stati Uniti erano in allerta caldo.

Non si prevede un aumento delle temperature durante un’ondata di caldo simile nel Pacifico nordoccidentale nel 2021, che ha ucciso 600 persone in Oregon, Washington e in tutto il Canada occidentale.

I funzionari hanno avvertito che le malattie da calore e gli infortuni sono cumulativi e possono svilupparsi nell’arco di uno o più giorni.

Nel deserto della California orientale, il Parco nazionale della Valle della Morte ha registrato una temperatura massima di 53,3°C sabato e domenica.

Immagine:

Un uovo fritto al Furnace Creek Visitor Center nella Death Valley. Immagine: A.P



Gli elicotteri medici sono troppo caldi per volare in sicurezza

Un visitatore non identificato È morto lì sabato per un colpo di calore Un’altra persona è stata ricoverata in ospedale, hanno detto i funzionari.

Erano tra i sei motociclisti che hanno attraversato la zona del Badwater Basin in caso di maltempo, ha detto il parco in una nota. Altri quattro sono stati curati sul posto.

I funzionari hanno affermato che gli elicotteri medici di emergenza non sono stati in grado di rispondere perché gli aerei normalmente non possono volare in sicurezza sopra i 48,8°C.

Uno degli ambienti più estremi al mondo

La Death Valley è considerata uno degli ambienti più estremi del mondo: la temperatura più calda mai registrata sulla Terra nel parco nazionale è stata di 56,67°C nel luglio 1913, anche se alcuni esperti contestano tale misurazione e affermano che il record effettivo era di 54,4°C. Luglio 2021.

Ciò avviene mentre le temperature globali hanno raggiunto livelli record per il 13° mese consecutivo a giugno, e hanno segnato il 12° mese consecutivo a livello globale. Sopra la soglia critica di 1,5°C di riscaldamento globaleLo ha affermato il Servizio climatico europeo Copernicus.