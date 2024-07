I funzionari filippini in caso di fuoriuscita di petrolio si “preparano al peggio” nella corsa per recuperare il carburante dalla nave affondata

Una petroliera che trasportava circa 370.000 galloni di olio combustibile industriale si è capovolta ed è affondata al largo delle Filippine giovedì, versando petrolio e uccidendo un membro dell’equipaggio. I funzionari ora temono una “catastrofe ecologica marina”, dicendo che si stanno “preparando al peggio”.

La guardia costiera filippina ha detto che l’incidente è avvenuto poco dopo l’una di notte ora locale di giovedì, 3,6 miglia nautiche a est di Lamao Point, nella provincia di Batan, nelle Filippine. La motocisterna, conosciuta come Terra Nova, trasportava 1,4 milioni di litri, circa 370.000 galloni di olio combustibile industriale, quando si è capovolta in mare agitato. Una persona è morta e 16 membri dell’equipaggio sono stati salvati.

La Guardia Costiera ha dichiarato nella notifica iniziale che la fuoriuscita di petrolio si è estesa a circa 2 miglia nautiche a causa delle forti correnti. L’ammiraglio della guardia costiera Ronnie Gil El Gawa ha diretto tre navi di intervento sul luogo della fuoriuscita, affermando che stavano gestendo le fuoriuscite di petrolio per “mitigare l’impatto immediato” mentre i funzionari si preparavano a ripulire l’area.

“Il PCG ha fissato un obiettivo operativo di sette giorni per completare il recupero del petrolio dalla petroliera affondata”, ha detto su Facebook la guardia costiera filippina.

Il tifone Keimi ha colpito le Filippine, provocando una fuoriuscita di petrolio che è sprofondato in mare. Almeno 34 persone sono state uccise Senza successo diretto, hanno detto venerdì i funzionari, secondo l’Associated Press. Il tifone ha avuto impatti anche a Taiwan e in Cina, intensificando le piogge monsoniche stagionali, provocando inondazioni improvvise e smottamenti. Alcuni dei morti sono annegati o fulminati, ha riferito l’AP, mentre altri, tra cui una donna incinta e tre bambini, sono stati sepolti nelle frane.

Venerdì, il contrammiraglio Balilo della guardia costiera filippina ha affermato che le autorità “si stanno ancora preparando per lo scenario peggiore per affrontare il potenziale impatto negativo sull’ambiente marino” relativo alla fuoriuscita di petrolio. serbatoio di carburante e non dall’inventario.

“Stiamo impiegando la nostra forza lavoro, mobilitando le nostre risorse, consultando esperti, collaborando con le LGU e altre parti interessate per evitare il disastro ambientale marino”, ha affermato.

La Guardia Costiera ha affermato che la nave non stava navigando fuori limite e che in quel momento non erano stati emessi segnali di tempesta. Secondo BBC, partner della CBS News, Balilo ha detto che voleva tornare a riva dopo aver sentito il capitano.Le onde erano davvero forti”, ma era difficile perché viaggiavano contro di loro.

Una foto pubblicata dalla Guardia costiera filippina mostra la punta della MT Terra Nova che si protende nella baia di Manila, nelle Filippine, il 25 luglio 2024. Guardia costiera filippina tramite Reuters



Balilo ha affermato che la fuoriuscita potrebbe raggiungere la capitale filippina, Manila, il porto più grande del paese.

“[It’s] centro del commercio e dell’attività economica”, ha detto alla BBC Hernando Bagosa, esperto di scienze ambientali presso l’Università statale di Mindanao. “Potrebbe paralizzare la capitale e le aree vicine”.

“Hanno detto che la nave ha imbarcato acqua fino a quando non si è capovolta”, ha detto, aggiungendo che l’equipaggio ha bloccato le porte della nave prima di tuffarsi in mare.

