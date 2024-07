I futures del Nasdaq interrompono il percorso tecnico mentre TSMC brilla

Giovedì i titoli tecnologici hanno registrato un modesto rimbalzo rispetto alla giornata peggiore del Nasdaq dal 2022, poiché i risultati positivi di TSMC (TSM) hanno contribuito a calmare le preoccupazioni sul trading di intelligenza artificiale più degli utili di Netflix (NFLX).

I futures Nasdaq 100 (NQ=F), ad alto contenuto tecnologico, sono aumentati dello 0,4%, mentre i futures S&P 500 (ES=F) sono aumentati dello 0,1%. Ma i futures Dow Jones Industrial Average (YM=F) sono scesi di circa lo 0,2%, toccando il massimo storico sull’indice blue-chip.

Il rally di Wall Street è stato colpito dalla crescente volatilità questa settimana, poiché i rischi politici, geopolitici e commerciali tormentano il mercato e si spera che la Fed tagli finalmente i tassi di interesse quest’anno.

Mercoledì il Nasdaq Composite (^IXIC) è sceso di oltre il 2,7%, grazie a un possibile aumento delle restrizioni statunitensi sulle esportazioni verso la Cina. I titoli di chip Nvidia (NVDA), DSMC (DSM) e ASML (ASML) sono stati tutti sostituiti da leader tecnologici senza spostarsi in aree chiave del mercato.

I forti utili trimestrali di TSMC hanno contribuito a risollevare il sentiment giovedì. Il colosso taiwanese dei chip ha battuto gli utili con un progresso del 36% e ha alzato le previsioni di vendita per il 2024 per segnalare fiducia nel boom dell’intelligenza artificiale. Le quote dei fornitori di Nvidia e Apple (AAPL) sono aumentate negli scambi pre-mercato.

Netflix (NFLX) è stato il momento clou degli utili di giovedì dopo la chiusura del mercato. Le aspettative per lo streamer sono alte, anche se alcuni a Wall Street notano che il titolo sta già flirtando con livelli record.

Altrove, gli investitori tengono d’occhio le elezioni presidenziali americane, dato il potenziale del candidato repubblicano Donald Trump di muovere i mercati. Il presidente Joe Biden ha contratto il Covid-19 in un momento chiave della sua campagna e i principali leader democratici hanno ripreso a parlare di abbandono.