I giocatori in panchina Opie Toppin e DJ McConnell hanno portato i Pacers alle semifinali.

INDIANAPOLIS – Obi Toppin ha segnato 21 punti, DJ McConnell ha segnato 20 punti e nove assist e gli Indiana Pacers hanno vinto la loro prima serie di playoff in un decennio, battendo i Milwaukee Bucks 120-98 in Gara 6 giovedì sera.

I Pacers affronteranno la vincente della serie Philadelphia-New York nelle semifinali della Eastern Conference. New York era in vantaggio per 3-2 nella gara 6 di giovedì.

Tappin e McConnell sono la prima coppia nella storia dei playoff dei Pacers a segnare 20 o più punti ciascuno in una singola partita, secondo ESPN Stats and Information Research.

La vittoria fondamentale dell’Indiana è arrivata esattamente 30 anni dopo la vittoria per 3-0 su Orlando e l’avanzamento ai playoff NBA per la prima volta nella storia della franchigia. Il due volte MVP del campionato non ha mai giocato dopo lo stiramento al polpaccio sinistro del 9 aprile.

Damian Lillard, nel frattempo, è tornato da un infortunio al tendine d’Achille destro e ha giocato bene, ma non è stato così dominante come nelle prime due partite, quando ha segnato 69 punti. Lillard ha concluso con 28 punti al tiro 7 su 16.

Bobby Portis Jr. ha aggiunto 20 punti e 15 rimbalzi per Milwaukee. Brook Lopez aveva 20 punti e Khris Middleton aveva 14 punti e otto rimbalzi.

Il due volte All-Star Tyreese Halliburton ha segnato 17 punti, 10 assist e sei rimbalzi per l’Indiana, mentre Pascal Siakam ha chiuso con 19 punti e sette rimbalzi. Dauphin e McConnell avevano entrambi il punteggio più alto della carriera nei playoff, e anche McConnell aveva quattro palle recuperate.

L’Indiana è andata 8-3 contro i Bucs in questa stagione nella seconda eliminazione consecutiva di Milwaukee al primo turno.

Facile? nessuna possibilità. L’Indiana è andata avanti con un 23-3 nel primo quarto portandosi sul 29-19 e i Pacers non sono mai più rimasti in svantaggio.

Ma i Pacers avevano una risposta ogni volta che i Bucks rispondevano.

Quando Milwaukee ha tagliato il traguardo sul 38-34 all’inizio del secondo quarto, Indiana ha segnato sette punti consecutivi. L’Indiana ha risposto con un parziale di 10-5 estendendo il vantaggio a 12 mentre i Bucks sono andati con un parziale di 9-4 nel secondo tempo chiudendosi sul 63-56. Con Milwaukee in svantaggio per 85-78 a 6:05 dalla fine del terzo, McConnell ha seguito un parziale di 11-0 con triple per arrivare sul 96-78 all’inizio del quarto.

I Bucks non si sono mai ripresi poiché i Pacers hanno esteso il vantaggio a 104-84 con 8:07 rimasti. Da quel momento in poi, ci fu un’atmosfera festosa alla Cainbridge Fieldhouse, con i giocatori dei Pacers in piedi fuori dal campo ad esultare.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.