I prezzi delle case hanno raggiunto livelli record a causa dello stallo delle vendite a maggio

Il cambiamento più grande a maggio è stato l’inventario delle case in vendita, in crescita del 6,7% e del 18,5% rispetto a maggio dello scorso anno. Al ritmo attuale delle vendite, la fornitura è ora di 3,7 mesi. Sebbene le scorte siano in aumento, sono ancora limitate dalla popolazione e dalla domanda.

Questa domanda continua a far salire i prezzi. Il prezzo medio di una casa venduta a maggio è stato di 419.300 dollari, un prezzo record per gli agenti immobiliari e in crescita del 5,8% su base annua. Questo guadagno è molto forte dopo ottobre 2022. I prezzi sono aumentati in tutte le regioni.

La rata del mutuo su una tipica casa è oggi due volte più alta rispetto a cinque anni fa, hanno osservato gli agenti immobiliari in un comunicato. Non solo le tariffe sono aumentate, ma i prezzi delle case sono più alti del 50% rispetto a cinque anni fa. Ciò è dovuto in parte al fatto che la mediana è sbilanciata verso la fascia alta.

Le vendite di case con un prezzo inferiore a 250.000 dollari erano inferiori rispetto a un anno fa, mentre le vendite tra 250.000 e 500.000 dollari sono aumentate solo dell’1%. I prezzi di vendita compresi tra 750.000 e 1 milione di dollari sono aumentati del 13%, mentre le vendite superiori a 1 milione di dollari sono aumentate di quasi il 23%.

Il contante è ancora il re, rappresentando il 28% delle vendite. Gli acquirenti per la prima volta hanno rappresentato il 31% delle vendite, rispetto al 28% dell’anno precedente.

Con due terzi delle case sotto contratto entro un mese, la concorrenza è ancora forte nonostante i prezzi elevati. L’agenzia di intermediazione immobiliare Redfin riferisce che un numero crescente di annunci sta invecchiando, quindi se una casa con un buon prezzo e che non necessita di molti lavori arriva sul mercato, andrà più velocemente. Altre case restano sedute più a lungo.