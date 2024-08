I repubblicani accusano Biden di “comportamento riprovevole” nella dichiarazione, ma non forniscono prove

Iscriviti all’e-mail quotidiana di Inside Washington per ricevere copertura e analisi esclusive sugli Stati Uniti direttamente nella tua casella di posta Ricevi la nostra e-mail gratuita di Inside Washington

Tre comitati della Camera controllati dai repubblicani hanno accusato il presidente Joe Biden di “cattiva condotta irreprensibile”, affermando di avere “prove schiaccianti” a sostegno, ma ammettendo di non avere prove per dimostrare che il presidente abbia commesso un crimine.

I repubblicani dei comitati House Oversight, Judiciary e Ways and Means hanno pubblicato lunedì il rapporto di 291 pagine.

Il rapporto sostiene che Biden, mentre era vicepresidente, “ha abusato” del suo ufficio per arricchire la sua famiglia grazie al commercio estero di suo figlio Hunter e ha gestito male informazioni riservate.

“La quantità totale di comportamenti corrotti scoperti dai comitati è spaventosa. Il presidente Joe Biden ha cospirato per influenzare e spremere. Così facendo, ha abusato del suo ufficio, ha mentito ripetutamente sul suo abuso d’ufficio e ha defraudato gli Stati Uniti per arricchire la sua famiglia”, afferma il rapporto.

I repubblicani della Camera hanno accusato la Casa Bianca di interferire con le indagini su Hunter Biden ordinando ai testimoni di non collaborare o di rispettare le citazioni in giudizio.

Il presidente del comitato di sorveglianza della Camera James Comer (a sinistra) e il presidente della magistratura della Camera Jim Jordan partecipano a un’udienza del luglio 2024 sulla supervisione dei servizi segreti. La coppia è anche a capo dei due comitati che hanno condotto l’inchiesta sull’impeachment del presidente Joe Biden. comportamento’ in un nuovo rapporto ( APE )

In ciascuna di queste circostanze, tuttavia, le commissioni della Camera hanno affermato di non richiedere prove dirette che egli avesse commesso atti impeccabili.

Per quanto riguarda l’accusa di abuso di potere, il rapporto afferma: “Non è necessario dimostrare che le operazioni della Camera dei Rappresentanti implicassero una contropartita per elevarsi al livello di un reato ineccepibile”.

Il rapporto suggerisce che i panel della Camera non hanno bisogno di dimostrare che Biden ha preso tangenti o ha commesso un crimine per dimostrare il suo “abuso di potere”, ma sostengono invece che è necessario dimostrare che Biden “sapeva”. progetto e vi ha partecipato. I repubblicani della Camera hanno descritto il limite come “una riduzione del potere di impeachment da parte dei democratici negli ultimi anni”, riferendosi a due impeachment di Donald Trump.

“Nel 2019, i Democratici alla Camera hanno insistito sul fatto che i reati impeachmentabili non dovevano necessariamente raggiungere il livello di condotta criminale, la stessa conclusione raggiunta dal Congresso durante l’impeachment del presidente Nixon e del presidente Clinton”, hanno scritto i panel. “Pertanto, la Camera può mettere sotto accusa il presidente Biden per una condotta impeccabile che mina sostanzialmente l’establishment politico o tradisce la fiducia del pubblico”.

Lo stesso standard è stato applicato alle accuse di ostruzione alla giustizia. “La Camera non ha dovuto ritenere che la cattiva condotta del presidente Biden soddisfacesse lo standard di ostruzione alla giustizia previsto negli statuti federali relativi all’ostruzione della giustizia”, ​​afferma il rapporto, prima di fare riferimento alle accuse di Trump del 2019.

Il rapporto fornisce anche descrizioni dettagliate delle pratiche commerciali “losche” di Hunter e James Biden all’estero, indicando che ha guadagnato milioni in cambio dell’accesso a suo padre e dell’influenza negli Stati Uniti. Tuttavia, i repubblicani della Camera non sono riusciti a confermare tali affermazioni.

“I team hanno ottenuto prove di come la famiglia Biden abbia utilizzato la posizione ufficiale di Joe Biden a scopo di lucro. In effetti, in molti modi, l’intera attività di Hunter Biden e James Biden è incentrata sul sottolineare, implicare o promettere apertamente quale sarà il potere di Joe Biden può fare per certi interessi stranieri”, si legge nel rapporto.

I Biden non sono stati formalmente accusati di alcun illecito relativo alle loro iniziative imprenditoriali.

Il presidente Joe Biden fa atterrare l’Air Force One alla base congiunta Andrews, nel Maryland. Lunedì è stato accusato di “condotta irreprensibile” dalle commissioni della Camera ( Reuters )

Le commissioni hanno rinviato all’intera Camera dei Delegati la decisione se procedere con i “passi successivi”. Il rapporto afferma: “Sebbene l’inchiesta dei gruppi sia in corso nonostante il divieto del presidente Biden, le prove scoperte finora nell’indagine sull’impeachment equivalgono già a una condotta incriminante. Le commissioni presentano queste informazioni alla Camera dei Rappresentanti per la sua valutazione e l’esame delle opportune misure successive. Anche se dovesse passare alla Camera controllata dai repubblicani, è probabile che l’iniziativa fallisca al Senato controllato dai democratici.

Il rapporto è arrivato dopo 30 interviste, 30 mandati di comparizione, sei udienze e un esame di “milioni di pagine di documenti”.

Ma l’indagine sul presidente Biden è stata oggetto di un attento esame.

Viva il ParnasoL’uomo d’affari ucraino, che ha viaggiato per il mondo con l’avvocato di Trump Rudy Giuliani per un “lavoro” per trovare “sporco” sulla famiglia Biden, ha testimoniato a marzo di aver trovato “assolutamente zero prove della colpevolezza dei Biden”.

Inoltre, a febbraio, il procuratore speciale Robert Hurr, incaricato di indagare sui documenti riservati trovati nelle case del presidente, non ha raccomandato alcuna accusa penale contro Biden.

L’indagine condotta dal GOP su Biden non ha ricevuto il pieno sostegno da tutti i membri del partito, mentre i democratici li hanno ripetutamente accusati di portare avanti un’indagine di impeachment. Vendetta politica. Non a caso, la dichiarazione è stata rilasciata il primo giorno della Convenzione nazionale democratica, un fine settimana in cui si prevede che Kamala Harris accetti la nomina democratica alla presidenza.

L’Indipendente La Casa Bianca è stata contattata per un commento sul rapporto.