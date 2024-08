I Seattle Mariners hanno chiamato Scott Servais, manager di Dan Wilson

Lo straordinario declino dei Seattle Mariners ha portato a un cambio di leadership, con il club che ha sostituito l’allenatore Scott Servais con Dan Wilson.

La squadra ha annunciato giovedì pomeriggio che l’allenatore Jared DeHart è stato esonerato.

“Crediamo di aver bisogno di una nuova voce nella clubhouse”, ha detto in una nota il presidente delle operazioni di baseball dei Mariners, Jerry Dipoto. “Dan conosce la nostra squadra ed è stato un membro chiave della nostra organizzazione lavorando con giocatori di ogni livello negli ultimi 11 anni. È molto rispettato all’interno e all’esterno della nostra clubhouse e crediamo che farà un ottimo lavoro guidando la nostra squadra ad andare avanti. nelle ultime sei settimane della stagione.

“Voglio ringraziare Scott per tutti i suoi sforzi a Seattle nelle ultime nove stagioni”, ha detto Dipoto. “Ha riversato la sua passione nella squadra e nella nostra comunità, e so di parlare a nome dell’intero sistema della Marina ringraziandolo per il suo duro lavoro”.

I Mariners hanno trasformato un vantaggio di 10 partite nell’American League West in un deficit di cinque partite in classifica, ostacolando la marcia verso la postseason per una franchigia alla ricerca della sua prima medaglia. Servais ha presieduto una situazione frustrante: le prestazioni dello staff di lanciatori d’élite dei Mariners hanno continuato a essere vanificate da un attacco indebolito che si colloca in fondo alla classifica sotto molti aspetti.

Il presidente delle operazioni di baseball Jerry Dipoto ha annunciato oggi che Dan Wilson è stato nominato nuovo field manager della squadra. Per saperne di più: https://t.co/P5T29eYV2S pic.twitter.com/gzvUCZzEEP — Seattle Mariners (@Mariners) 22 agosto 2024

Servais, 59 anni, era alla sua nona stagione come capitano dei Mariners. Dalla sua assunzione nel 2016, ha compilato un record di 680-642 (percentuale di 0,514), anche se l’unica apparizione del club durante il suo mandato è avvenuta nel 2022. I Mariners hanno vinto la serie dei playoff, eliminando i Blue Jays nella serie delle wild card. Prima di essere travolto dagli Astros nell’ALDS.

Sebbene sia stato un finale agrodolce, l’apparizione ai playoff ha posto fine a 21 anni di siccità post-stagionale, la più lunga negli sport professionistici nordamericani dell’epoca. Ma i Mariners hanno mancato i playoff nel 2023 e, nonostante un inizio di stagione promettente, ora rischiano di rifarlo nel 2024.

Wilson, il sostituto di Servais, rappresenta un collegamento con i giorni di gloria del franchise. Wilson ha giocato per i Mariners dal 1994 al 2005, trascorrendo quel tempo come compagno di batteria di Randy Johnson. Wilson, 55 anni, non ha mai fatto parte dello staff tecnico della Major League né è mai stato manager a nessun livello, ma rimane un volto familiare della squadra attuale. Ha servito come coordinatore delle operazioni speciali del club nell’allenamento primaverile Secondo il Seattle TimesHa sviluppato uno stretto rapporto con il ricevitore titolare Cal Raleigh. Ha anche lavorato come emittente televisiva per l’affiliata Root Sports della squadra ed è stato inserito nella Hall of Fame della squadra nel 2012.

“Apprezzo la fiducia che Jerry, Justin e l’organizzazione Mariners hanno riposto in me”, ha detto Wilson in una nota. “E sono entusiasta di mettermi al lavoro. Credo che questa squadra sia in grado di giocare un ottimo baseball in questa stagione e non vedo l’ora di lavorare con questi giocatori e allenatori.

Wilson guida il club per 64-64, a cinque partite dai playoff e con tre sconfitte consecutive. La mossa porterà un ulteriore controllo su Jerry Dipoto, che ha assunto la carica di direttore generale nel settembre 2015. I Mariners inizieranno la prossima serie a Seattle venerdì contro i San Francisco Giants.

(Foto di Scott Service: Brandon Slaughter/Getty Images)