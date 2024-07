I servizi segreti affermano di aver negato ulteriori prove anche dopo che la squadra di Trump si è lamentata

CNN

—



Negli ultimi due anni gli agenti di sicurezza dell’ex presidente Donald Trump si sono lamentati del fatto che i servizi segreti non hanno fornito risorse e personale sufficienti e sabato l’agenzia ha ammesso di aver negato alcune richieste.

Sabato un portavoce dei servizi segreti ha dichiarato in una dichiarazione che l’agenzia non ha fornito alcuna prova in passato, ma ha invece fornito altre misure di sicurezza da parte di partner locali. Un funzionario dei servizi segreti ha detto alla CNN che queste alternative includono la presenza di squadre di cecchini locali quando i servizi segreti non possono fornire le proprie, o l’installazione di magnetometri portatili e altre misure in alcuni casi in cui i grandi magnetometri ambulanti non sono disponibili. è disponibile.

La notizia arriva in un contesto di diffusa preoccupazione su come un cecchino sia riuscito ad accedere a un tetto durante una manifestazione all’aperto a Butler, in Pennsylvania, a circa 150 metri dalla posizione di Trump la scorsa settimana. Queste ultime smentite e richieste di sicurezza modificate da parte del team Trump sono state segnalate per prime Il Washington PostNon collegati alla manifestazione in Pennsylvania, i funzionari dei servizi segreti affermano di aver aumentato la sicurezza lì e di non aver negato le richieste dell’ex presidente.

Alcuni vicini all’ex presidente hanno affermato di ritenere che le decisioni passate fossero decisioni personali di Trump, provenienti dai livelli più alti dell’agenzia.

Mentre Trump ha uno stretto rapporto con i membri dei suoi servizi segreti, il rapporto tra quegli agenti e i vertici dell’agenzia è teso da qualche tempo, secondo molteplici fonti che hanno familiarità con la dinamica.

In risposta alle domande della CNN sul fatto che i servizi segreti abbiano negato ulteriori richieste di sicurezza, un portavoce ha detto alla CNN che l’agenzia apporta “aggiustamenti” quando non vengono fornite prove specifiche alle guardie di sicurezza.

“In alcuni casi in cui non sono state fornite unità o risorse specifiche dei servizi segreti, l’agenzia ha apportato modifiche per garantire la sicurezza del protetto”, ha scritto in una nota Anthony Guglielmi, capo delle comunicazioni dei servizi segreti. “Ciò potrebbe includere l’utilizzo di partner statali o locali per fornire attività specializzate o identificare alternative per ridurre l’esposizione pubblica del protettore”.

In una dichiarazione rilasciata il giorno dopo la sparatoria, Guglielmi ha affermato che le affermazioni secondo cui Trump aveva rifiutato le richieste di ulteriore sicurezza per la manifestazione in Pennsylvania non erano vere.

“Questo è completamente sbagliato. In effetti, abbiamo aggiunto risorse, tecnologie e capacità di sicurezza come parte dell’aumento del ritmo di viaggio della campagna,” ha scritto Guglielmi in X.

La direttrice dei servizi segreti Kimberly Cheatle si sta interrogando su come un uomo armato sia riuscito a ottenere una visuale chiara di Trump sul luogo della manifestazione, e ha dovuto affrontare richieste di dimissioni da parte di membri del Congresso, incluso il presidente della Camera Mike Johnson.

Seitel potrebbe dover affrontare domande su questi temi durante la sua testimonianza di questa settimana davanti a diverse commissioni del Congresso sui fallimenti della sicurezza che hanno portato al tentativo di omicidio.

Questa storia e il titolo sono stati aggiornati.