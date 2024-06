I sopravvissuti all’HIV di Fort Worth invecchiano insieme per sfidare la malattia che un tempo garantiva la morte

Fort Worth – L’HIV e l’AIDS hanno rappresentato una condanna a morte per molte persone negli anni ’80 e ’90, ma grazie a decenni di ricerca e sviluppo, oggi più del 50% delle persone che vivono con il virus hanno più di 50 anni.

Bo Evans/CBS Notizie Texas



Un gruppo di sopravvissuti si incontra settimanalmente a Fort Worth e si fa chiamare i Sopravvissuti Stagionati.

“Questo è uno dei motivi per cui mi piace venire alla clubhouse. Posso trascorrere del tempo con molti dei miei amici”, ha detto Douglas Ford.

Un gruppo di anziani si riferisce affettuosamente alla loro casa come alla clubhouse

“Mi piace qui. Mi piace il cameratismo. È un’atmosfera familiare”, ha detto Valencia Landry.

Tutti nel gruppo avevano alcune cose in comune: avevano tutti più di 50 anni e a tutti era stato diagnosticato l’HIV da più di 10 anni.

“Era spaventoso, e quando l’ho detto a mia madre, l’ha spaventata a morte”, ha detto Ford.

Sia Ford che Edward Reed furono diagnosticati a metà degli anni ’80.

“Quando l’ho scoperto per la prima volta negli anni ’80, ovviamente, per molte persone, era considerata una condanna a morte”, ha detto Reed.

“Non mi aspettavo di vedere il mio 25esimo compleanno”, ha detto Ford.

Allora una diagnosi valeva quanto una nota firmata dal boia.

“Il giorno in cui l’ho scoperto, ero devastato. Ho pianto perché potevo vedere che non avrei vissuto pochi anni o pochi mesi”, ha detto Reed.

“Ho perso il conto di quanti [people] superato”, ha detto Ford.

Ma una malattia che significava morte certa era cambiata.

“Le nostre terapie migliorate ci hanno permesso di invecchiare”, ha detto Ford.

Lo sviluppo di nuove medicine ha reso la malattia gestibile. Ha riportato la risata a persone come Reed.

“Che tu ci creda o no, c’è stato un tempo in cui ero in un luogo buio in cui non potevo sorridere, non potevo sorridere affatto. Non potevo sorridere affatto”, ha detto Reid. “Quindi adesso posso ridere.”

Nel 2024, nella clubhouse, la stanza era piena di risate.

Se vivi con l’HIV e desideri saperne di più sui sopravvissuti alla pubertà, puoi visitare il sito web dell’AIDS Outreach Center aoc.org.