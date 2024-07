I venezuelani hanno votato contro la presa del potere di Maduro alle elezioni

I venezuelani si stanno dirigendo alle urne in quella che è stata descritta come la più grande sfida al partito socialista PSUV salito al potere 25 anni fa.

I sondaggi di opinione mostrano che González ha un ampio vantaggio rispetto al presidente in carica, ma con la rielezione di Maduro del 2018 ampiamente respinta come non libera ed equa, si teme che le elezioni potrebbero essere ribaltate se i risultati non andassero a favore di Maduro. .

González, che ha votato più tardi a Caracas, ha descritto l’evento come “un giorno di riconciliazione per tutti i venezuelani”, aggiungendo: “È arrivato il momento del cambiamento”.

Se vincesse le elezioni, ha promesso di fare “tutto il possibile” per salvare coloro che sono fuggiti dal Paese in seguito al collasso economico del Paese.

Maduro ha utilizzato l’immagine di un gallo da combattimento come simbolo per la sua campagna e ha lanciato una nota bellicosa.

“Abbiamo superato più di mille tempeste. Non possono sconfiggerci, non lo faranno mai”, ha detto nel suo raduno di chiusura, citando alcune delle sfide che ha dovuto affrontare nei suoi 11 anni di governo.

Alla fine, il governo parallelo di Quito è appassito e Maduro ne ha approfittato per presentarsi come il “difensore della sovranità venezuelana”.

Ma nonostante i discorsi combattivi, molti critici di Maduro vedono le elezioni – le prime in un decennio in cui gran parte dell’opposizione si è unita dietro un candidato e non ha boicottato le urne – come la loro migliore possibilità per estrometterlo.