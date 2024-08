Il basket statunitense ha vinto l’oro olimpico dietro KD, LeBron e Steph Curry

La USWNT e il basket maschile statunitense vincono l’oro a Parigi Mallory Swanson ha segnato al 57esimo minuto portando l’USWNT all’oro, mentre Steph Curry e compagni hanno battuto la Francia in casa vincendo tutto.

PARIGI – LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant si abbracciano.

Hanno festeggiato, riso e riso. Hanno confermato la foto di loro con in mano le loro medaglie d’oro.

Il motivo per cui hanno escogitato questo piano per giocare insieme alle Olimpiadi – tre delle più grandi star americane degli ultimi due decenni, futuri Hall of Famers, grandi di tutti i tempi – era per quel momento.

Momento della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per dire che lo hanno fatto fianco a fianco.

È una versione moderna delle Olimpiadi di Barcellona del 1992 di Bird-Magic-Jordan, ed è solo questione di tempo prima di vedere una raccolta di stelle come questa nella squadra olimpica degli Stati Uniti.

“Abbiamo ottenuto il nostro momento e questo è quello che volevamo”, ha detto James.

Gli Stati Uniti avevano bisogno di tutti e tre per sconfiggere la Francia 98-87 e conquistare la quinta medaglia d’oro olimpica consecutiva.

Giocando alla sua prima Olimpiade, Curry è stato sensazionale con 24 punti: otto triple, di cui quattro triple nell’ultimo 2:47 e l’ultima con 35 secondi rimasti nel quarto quarto, portando gli Stati Uniti sul 96-87 e seppellendo la Francia. . . Quella prestazione è arrivata dopo la rete da 36 punti contro la Serbia in semifinale.

James, 39 anni, è stato il miglior giocatore a tutto tondo delle Olimpiadi ed è stato nominato MVP dopo aver messo a segno 14 punti, 10 assist, sei rimbalzi, due palle recuperate e un muro contro la Francia.

Durant può segnare ovunque, in qualsiasi momento, e i suoi 15 punti hanno contribuito a garantire l’oro e a renderlo il primo giocatore a vincere quattro medaglie d’oro olimpiche nel basket maschile.

È molto probabile che gli Stati Uniti non vincano l’oro senza uno di quei giocatori nel roster quest’estate.

Ma erano imbattuti in tutti e tre i casi.

“Steph ce l’ha fatta con la sua etica del lavoro ogni giorno nelle ultime settimane, nelle ultime due settimane”, ha detto Kerr. “Dico sempre alla gente che Kevin è stato con la nostra squadra, la mia parte preferita dell’allenare con i Warriors è che non è un caso che siano in grado di fare quello che fanno durante le partite dopo aver visto quei due lavorare e allenarsi È davvero emozionante guardare questi due ragazzi giorno dopo giorno.

“Ho parlato di LeBron durante questa esperienza. Quando vedi questi ragazzi dietro le quinte, vedi quanto lavorano duro, quanto amano il processo lavorativo, quanto sono bravi.

La giovane superstar francese Victor Wembaniyama ha disputato la sua migliore partita alle Olimpiadi con 26 punti e sette rimbalzi. Era una manciata per l’America e il mandato era chiaro. Le stelle si sono incrociate a Parigi, l’ultima luce di tre straordinarie carriere e lo splendore di un’altra che brillerà sull’NBA almeno per il prossimo decennio.

Ma James, Curry e Durant non sono ancora pronti a consegnare le chiavi di Wembanayama.

Se pensi che le Olimpiadi non siano importanti per le stelle milionarie dell’NBA, ti stai perdendo gli Stati Uniti in questo evento, soprattutto nelle semifinali contro la Serbia e nella fase a eliminazione diretta contro la Francia nella partita per la medaglia d’oro.

Sono concorrenti d’élite, quindi vogliono vincere in qualsiasi competizione. Ma sono orgogliosi di giocare per il loro Paese.

“Si tratta di rappresentare il proprio Paese nel modo giusto, ed è un diverso tipo di onore essere su quel palco, per ottenere la medaglia d’oro”, ha detto Curry.

James ha detto: “Vivo e basta adesso. “Posso ancora giocare a questo gioco, giocarlo ad alto livello, e giocare con 11 grandi giocatori, grandi allenatori, e poi uscire e fare questo per il nostro Paese”, ha detto, “con tanta umiltà”. È un grande momento.”

Durant ha dichiarato: “Il mio obiettivo ogni volta che indosso questa maglia è rappresentare il mio paese, il mio stato, la mia strada, il mio cognome e aiuta a mettere il gioco in prospettiva. Da quando sono qui, lo abbiamo fatto. Abbiamo formato il Dream Team nel ’92 e abbiamo portato quella fiaccola e quello era l’obiettivo principale.

Questo è importante. Ascoltano mentre Doug Collins mostra loro una foto degli abusi sul suo cellulare Partita controversa contro l’Unione Sovietica alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Prestano attenzione mentre Spencer Haywood parla della sua esperienza Olimpiadi di Città del Messico 1968.

Tra 30, 40 anni, vorranno che gli olimpionici conoscano le loro storie.

Non abbiamo visto l’ultimo di LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant.

Potremmo averli visti per ultimi alle Olimpiadi (chissà, con Durant, potrebbe aver giocato alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028).

Ma le Olimpiadi hanno dimostrato che hanno molto di più da dare.

Non hanno vinto l’oro da soli. Hanno contribuito altri nove giocatori. Puoi farlo sotto l’elenco.

Ma vedere James, Curry e Durant nella stessa squadra per la prima e (probabilmente) ultima volta, e vincere le ultime due partite per l’oro a Parigi come hanno fatto, è un bellissimo tributo a ciò che hanno dato al basket, a ciò che il basket . Li ha dati.

