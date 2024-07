Il basket USA batte il Canada con Barack Obama seduto in campo

LAS VEGAS — Più opzioni portano a obiettivi più grandi. Quando la squadra di basket maschile degli Stati Uniti scese in campo per iniziare la sua corsa verso le Olimpiadi di Parigi, era impantanata in un caos caotico: due stelle erano ferite e dispersi in azione per l’esibizione di apertura; Un terzo venne presto inghiottito dal problema peggiore; E il direttore della pallacanestro statunitense Grant Hill ha dovuto affrontare domande difficili sul cambio di roster dell’ultimo minuto dell’MVP delle finali NBA e sulle accuse di parzialità della società di scarpe da ginnastica. Nel frattempo, la sorprendente formazione titolare degli americani si è scontrata con un fastidioso rivale intento a fare spoiler davanti a uno sfarzoso pannello a bordo campo che includeva l’ex presidente Barack Obama e dozzine di leggende irriducibili.

I muri attorno a LeBron James, Stephen Curry e i loro compagni di nazionale avrebbero potuto facilmente crollare, ma l’ordine è stato rapidamente ristabilito durante la vittoria per 86-72 degli Stati Uniti sul Canada mercoledì alla T-Mobile Arena. È un debutto imperfetto per i favoriti della medaglia d’oro, ma dovrebbe essere considerato una consolazione per le distrazioni notturne fuori dal campo, la letargia in campo e le aspettative travolgenti.

“È stato un inizio lento, il che non sorprende”, ha detto l’allenatore Steve Kerr, “Si vede la ruggine nella parte offensiva. Molte palle perse in quel primo tempo, soprattutto. Ma mi piace l’intensità difensiva e il lavoro a specchio. Dovevamo dare il tono a come volevamo suonare e penso che ci siamo riusciti.

Ore prima della soffiata, USA Basketball ha annunciato che la guardia dei Boston Celtics Derrick White avrebbe sostituito l’attaccante dei Los Angeles Clippers Kawhi Leonard nel roster di 12 uomini. Secondo la dichiarazione del programma, la decisione di licenziare Leonard è stata presa congiuntamente da USA Basketball, Clippers e Leonard a causa delle continue preoccupazioni per il suo recente infortunio al ginocchio. Hill ha detto mercoledì che lui e gli allenatori di USA Basketball hanno valutato il gioco e i progressi di Leonard durante il training camp di quattro giorni prima di separarsi dal sei volte All-Star. READ I lavoratori degli hotel della California meridionale scioperano per una paga migliore

“Alla fine, è stato rimandato a casa”, ha detto Hill, sottolineando la faticosa logistica del mese di corsa olimpica. “È stato uno sprint, non una rampa di salita. Siamo stati aperti, onesti e comprensivi. Il tuo cuore è con lui. Dobbiamo fare ciò che è meglio per la squadra, proteggere la squadra e darci le migliori possibilità di vincere. Noi sentivamo di dover guidare. Ci abbiamo provato tutti.

USA Basketball credeva che White, un affidabile tiratore esterno e un abile difensore, potesse ricoprire lo stesso ruolo che ha giocato a Parigi durante la corsa al campionato dei Celtics. Il suo caso è la sua precedente esperienza nella Coppa del Mondo FIBA ​​2019 e la sua disponibilità con breve preavviso. Si prevede che la guardia trentenne si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra ad Abu Dhabi, la prossima tappa del loro programma di esibizioni di cinque partite.

L’attaccante dei Celtics Jaylen Brown, tuttavia, non era soddisfatto del risultato. Nonostante sia stato nominato MVP delle finali NBA e MVP delle finali della Eastern Conference, Brown è stato scavalcato da USA Basketball e tre dei suoi compagni di squadra – Jayson Tatum, Jrue Holiday e White – sono andati a Parigi.

Brown aveva precedentemente criticato il fornitore ufficiale di abbigliamento di USA Basketball, Nike, e il suo fondatore Bill Knight in seguito alla decisione della società di separarsi dall’allora star dei Brooklyn Nets Kyrie Irving nel 2022 a seguito di una controversia antisemita. Il mercoledì, Brown ha sottolineato sui social media “Nike, cosa stiamo facendo?” Brown ha pubblicato.

USA Basketball è “orgogliosa dei suoi partner”, ha detto Hill, aggiungendo che il suo obiettivo era “mettere insieme una squadra che si completi a vicenda, si adatti bene e ci dia la migliore opportunità di vincere”. READ La Corte Suprema blocca il caso di riorganizzazione distrettuale della Louisiana che avrebbe potuto aumentare i diritti di voto dei neri prima del 2024

“Una delle cose più difficili è lasciare fuori dal roster le persone di cui sono un fan e che non vedo l’ora di guardare durante la stagione e i playoff”, ha aggiunto. “Qualunque teoria esista, è proprio questo.”

Care, che continua a curare un lieve infortunio al polpaccio ed è senza Leonard e Kevin Durant, ha schierato James, Curry, Holiday, Devin Booker e Joel Embiid contro il Canada. La formazione, progettata per contrastare le guardie canadesi Shai Gilgeous-Alexander e Jamaal Murray, è caduta in una buca di 11-1 dopo essere andata 0 su 6 dal campo. Sia James che Anthony Davis hanno dovuto affrontare falli duri da parte dei Canadien, che hanno compensato il loro deficit forzando palle perse e giocando in modo aggressivo.

Embiid è uscito a metà del terzo quarto del suo debutto in Nazionale. L’MVP NBA del 2023 è partito con soli cinque punti e sei rimbalzi in 12 minuti, un inizio preoccupante per un giocatore fondamentale per la capacità degli americani di confrontarsi con star internazionali come Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama.

“È la mia prima volta alla FIFA, quindi devo abituarmi”, ha detto Embiid. “Soprattutto per gli adulti, una volta che provi ad essere fisico, vieni punito per questo. Stasera è stata una di quelle notti. Imparo in fretta. Mi adatterò.”

Curry ha contribuito ad allentare la pressione mettendo a segno una tripla a metà del primo quarto, e Anthony Edwards ha guidato la seconda unità con una fuga per aiutare gli Stati Uniti a portarsi in vantaggio per 41-33 all’intervallo. I canadesi non hanno risposto molto nel terzo quarto, poiché gli americani hanno gradualmente sfruttato la loro abilità e il loro profondo vantaggio. Curry e James si sono uniti per un pallonetto che ha suscitato forti applausi da parte di una folla di 20.000 spettatori, ed Edwards ha segnato 13 punti guidando tutte le marcature. READ Grateful Dead Onora Bill Walton: "Il più grande morto del mondo"

“Ogni possesso c’è la tentazione di rinviare e ripensare perché tutti possono giocare”, ha detto Curry, che ha aggiunto 12 punti e tre assist. “Abbiamo faticato con quella prima unità. Una volta che ci siamo sistemati, tutti si sono sentiti a proprio agio mentre ci addentravamo nel gioco.

Obama ha applaudito le troupe televisive dai posti a bordo campo per tutta la notte, e dozzine di ex giocatori della NBA – tra cui Carmelo Anthony, Dwyane Wade, Patrick Ewing, John Stockton, Reggie Miller, Cheryl Miller e Lynette Woodard – sono stati premiati a metà campo. Durante le pause del gioco.

Con la sua squadra che ha tirato solo 7 su 33 (21,2%) da fuori, l’allenatore canadese Jordy Fernandez ha fatto riposare i suoi titolari per tutto il quarto quarto. Mentre le star americane salutavano il pubblico dopo aver mandato via i loro vicini a nord, il disc jockey dell’arena ha fatto un giro di vittoria suonando “Not Like Us” di Kendrick Lamar, una brutta traccia rivolta al rapper canadese Drake.

Mentre molti tra il pubblico cantavano, James e Curry erano di umore serio e riflessivo ora che la loro corsa olimpica era ufficialmente iniziata. Entrambe le star hanno elogiato il discorso motivazionale di Obama alla sua squadra martedì sera: James ha detto che l’ex presidente è stato “uno dei più grandi uomini che questo mondo abbia mai visto”. [that] Risuona sempre”, mentre Curry ha descritto la “pelle d’oca” quando Obama ha discusso del potere unificante dello sport.

Un compito semplice emerge alla fine di una giornata lunga e complicata.