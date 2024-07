Il campo più alto dell’Everest impiega anni per rimuovere i detriti ghiacciati: NPR

Cambia il titolo Picco promozione/AP

KATHMANDU, Nepal – Il campo più alto sulla montagna più alta del mondo è disseminato di detriti che richiederanno anni per essere ripuliti, dice uno sherpa che ha guidato una squadra che lavora per rimuovere i detriti e dissotterrare cadaveri che sono rimasti congelati per anni vicino al Monte Everest. picco.

Una squadra di soldati e sherpa sponsorizzati dal governo nepalese ha rimosso 11 tonnellate (24.000 libbre) di detriti, quattro cadaveri e uno scheletro dall’Everest durante la stagione di arrampicata di quest’anno.

Aung Babu Sherpa, che guidava il gruppo di sherpa, ha detto che potrebbero esserci ancora 40-50 tonnellate (88.000-110.000 libbre) di detriti al Colle Sud, l’ultimo campo prima che gli alpinisti tentino la vetta.

“I detriti lasciati sono per lo più vecchie tende, alcuni pacchi di cibo e cartucce di gas, bombole di ossigeno, zaini e corde usate per arrampicarsi e legare le tende”, ha detto, aggiungendo che i detriti sono stati ammucchiati e congelati a 8.000. Metri (26.400 piedi) si trova il South Gol Camp.

Da quando la vetta fu conquistata per la prima volta nel 1953, migliaia di alpinisti l’hanno scalata e molti di loro non hanno lasciato solo le loro impronte.

Negli ultimi anni, la richiesta del governo che impone agli escursionisti di riportare indietro i propri rifiuti o di perdere il deposito ha ridotto significativamente la quantità di rifiuti, aumentando la consapevolezza ambientale tra gli escursionisti. Tuttavia, nei decenni precedenti questo non era il caso.

“La maggior parte della spazzatura proviene da vecchie spedizioni”, ha detto Ang Babu.

Gli sherpa del gruppo hanno raccolto detriti e corpi dalle zone più vivaci, mentre i soldati hanno lavorato per settimane a quote basse e nell’area del campo base durante la popolare stagione primaverile dell’arrampicata, quando il clima è più favorevole.

Aung Babu ha affermato che il clima rappresenta una sfida importante per il loro lavoro nella regione del Colle Sud, dove i livelli di ossigeno sono circa un terzo del normale, l’aria si trasforma rapidamente in condizioni di bufera di neve e le temperature scendono.

“Abbiamo dovuto aspettare il bel tempo quando il sole scioglieva il manto nevoso. Ma non era possibile aspettare a lungo con quell’approccio e quelle condizioni”, ha detto. “Il livello di ossigeno è così basso che è difficile restare a lungo.”

Anche estrarre i detriti è un compito arduo perché sono congelati nel ghiaccio e non è facile rompere i blocchi.

Ci sono voluti due giorni per dissotterrare un corpo vicino al Polo Sud, che era congelato nel profondo del ghiaccio, ha detto. In parte, il maltempo ha costretto il gruppo a ritirarsi nei campi inferiori per poi riprendere dopo che il tempo era migliorato.

Un altro corpo è stato trovato a un’altitudine di 8.400 metri (27.720 piedi) e l’elicottero 2 ha impiegato 18 ore per rimorchiarlo al campo.

I corpi sono stati portati al Tribhuvan University Teaching Hospital di Kathmandu per l’identificazione.

Delle 11 tonnellate di rifiuti rimosse, tre tonnellate di materiali biodegradabili sono state trasportate nei villaggi vicino alla base dell’Everest, mentre le restanti otto sono state trasportate da facchini e yak e poi trasportate su camion a Kathmandu. È stato smistato per il riciclaggio presso una struttura gestita da Agni Ventures, una società di gestione dei rifiuti riciclabili.

“I rifiuti più vecchi che abbiamo ricevuto risalgono al 1957 e si trattava di batterie ricaricabili per torce elettriche”, ha detto Sushil Khatka dell’agenzia.

Perché gli escursionisti lasciano i rifiuti?

“A quell’altitudine, la vita è molto difficile e l’ossigeno è molto scarso. Quindi gli scalatori e i loro aiutanti sono più concentrati a salvare se stessi”, ha detto Khatka.