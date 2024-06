Il comico di “Mary Hartman” Martin Mull è morto a 80 anni

“Con insoliti baffi biondi che non sono né comici né comici, Barth affronta una depressione maniacale a causa di una situazione lavorativa traballante e alcune oscure accuse su accuse pendenti contro di lui in Florida”, ha scritto il New York Times. 1977 della settimana di apertura dello spettacolo. “Barth diceva solo che il suo avvocato aveva ‘buone ragioni per finire nei guai.'”

È conosciuta anche per i suoi ruoli in “Clue” (1985) e nei programmi televisivi “Roseanne” e “Arrested Development”. Ha anche interpretato il personaggio Bob Bradley, Assistente del personaggio principale nella commedia politica “Veep”.

Più recentemente, il signor Mull è apparso nella serie televisiva Fox “I ragazzi fantastici” Di un gruppo di amici che infrangono le regole della vita in una comunità di pensionati.

Martin E. Mull è nato il 18 agosto 1943 a Chicago da Harold e Betty Mull. Laureato alla Rhode Island School of Design. Il suo lavoro È apparso in mostre in gallerie e al Whitney e al Metropolitan Museums.