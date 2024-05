Il concept Wagoneer S Trailhawk di Jeep anticipa un fuoristrada completamente elettrico

Oggi a New York, Jeep ha presentato il suo primo SUV completamente elettrico per il mercato nordamericano. E mentre tutta l’attenzione era puntata sul Wagoneer S da 71.995 dollari, la casa automobilistica aveva un’altra cosa da mostrare: lo stesso Trailhawk Concept per veicoli elettrici fuoristrada, montato su pneumatici da 31,5 pollici.

Il SUV verde foresta ha una serie di caratteristiche che lo differenziano dal Wagoneer S standard, tra cui un minaccioso portapacchi tagliato al laser, ganci di traino stampati in 3D, sospensioni sollevate, copriruota e ingranaggi e tante chicche per gli amanti di Boulder.

Si adatta bene a pneumatici da 31,5 pollici

Trailhawk è il nome dell’assetto tipicamente applicato ai veicoli fuoristrada Jeep più robusti, completi di attrezzature e materiali più durevoli. Inoltre, i veicoli Trailhawk sono spesso classificati come trail, il che significa che hanno superato test di manovrabilità, articolazione e altezza da terra. E con il Wagoneer S Trailhawk Concept, Jeep segnala il suo interesse ad espandere tali capacità nel suo nuovo segmento elettrico a batteria.

Il Trailhawk Concept ha molte delle stesse caratteristiche del Wagoneer S, ma fa un ulteriore passo avanti. Oltre ai pneumatici fuoristrada da 31,5 pollici, il concept si basa su sospensioni rialzate per una migliore altezza da terra. I ganci per funi sono incorporati nella parte anteriore e posteriore del veicolo e gli estrattori d’aria funzionali sono progettati per ambienti ad alta pressione. Una decalcomania sul cofano è antiriflesso, il badge è a filo con il veicolo e il tetto apribile panoramico è un doppio pannello per far entrare aria fresca o polvere.

Le cinque modalità di guida Jeep per il Wagoneer S hanno una sesta modalità per il concept Trailhawk: Rock. Il selettore della modalità sulla console centrale è in rosso di emergenza per facilitare il passaggio. E il volante è di forma ottagonale, con impugnature speciali a ore 9 e ore 3 per momenti particolarmente pelosi. READ Livestream, palinsesto e copertura TV - Scadenza

Il fuoristrada elettrico non è una novità. Ford, Chevy, GMC e Rivian commercializzano i loro camion elettrici come capaci sia sulla ghiaia che sull’asfalto. E l’annuale competizione fuoristrada King of the Hammers ha una divisione per i rock crawler alimentati a batteria. Ma Jeep è un marchio orgoglioso delle sue moto da cross ad alta potenza, quindi introdurre una versione plug-in ha perfettamente senso.

L’azienda non è coinvolta nella produzione del concept Trailhawk, ma durante l’evento di oggi, i dirigenti hanno fortemente lasciato intendere che il fuoristrada diventerà effettivamente un vero veicolo elettrico. Il CEO di Jeep, Antonio Filosa, ha affermato che il Wagoneer S avrà diversi allestimenti, con la versione di lancio a pieno carico che verrà per prima.