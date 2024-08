Il curriculum militare di Tim Walls è stato messo sotto esame mentre si unisce a Kamala Harris nel biglietto democratico.

Governo del Minnesota Tim MuraI risultati militari sono stati oggetto di un rinnovato esame in seguito all’annuncio del vicepresidente Kamala Harris Walls come suo partner Sul biglietto democratico.

Mercoledì, il vicepresidente dell’ex presidente Donald Trump, il senatore. JD Vance Ohioin, un veterano della guerra in Iraq, ha colto l’occasione per prendere di mira il record militare del suo avversario.

Walls prestò servizio onorevolmente sia nella Guardia Nazionale dell’Esercito del Nebraska che in quella del Minnesota, guadagnandosi medaglie e schierandosi a sostegno dell’Operazione Enduring Freedom. Ma i suoi ultimi giorni di servizio sono stati messi in discussione, con il suo incarico incentrato sulla possibilità che si sia ritirato nel 2005 per evitare di essere mandato in Iraq.

Secondo una revisione della CBS News del curriculum militare di Walls e dei rapporti della Guardia nazionale dell’esercito del Minnesota, Walls ha raggiunto il grado di sergente maggiore di comando ma è stato retrocesso a sergente maggiore al momento del pensionamento perché non ha completato il corso per l’Accademia del sergente maggiore dell’esercito americano .

In Iraq, i registri mostrano che Walls si ritirò prima che il suo battaglione fosse mobilitato e schierato in Iraq. Un 2005 Rapporto Walls inizialmente era disposto a schierarsi in Iraq durante la sua candidatura al Congresso, secondo il suo sito web. CBS News ha chiesto a Walls un commento su quando ha deciso di ritirarsi.

Foto di muri nell’esercito

Walls si è ritirato dal 1° battaglione della Guardia nazionale dell’esercito del Minnesota, 125° artiglieria da campo nel 2005, dopo più di 24 anni di servizio, ha detto a CBS News la Guardia nazionale dell’esercito del Minnesota.

Walls si unì per la prima volta alla Guardia nazionale dell’esercito del Nebraska nell’aprile 1981, prestando servizio come sergente maggiore di fanteria e specialista amministrativo. Nel 1996, Walls si trasferì alla Guardia nazionale dell’esercito del Minnesota, dove prestò servizio per la prima volta come staff di artiglieria e sergente maggiore di artiglieria.

Una foto non datata di Tim Walls in uniforme, pubblicata dalla campagna Harris-Walls.

Il portavoce della Guardia nazionale del Minnesota, tenente colonnello Kristen Ogg, ha detto a CBS News che Walls “ha ricoperto una serie di incarichi nell’artiglieria da campo, come comandante di spedizione, sergente delle operazioni, primo sergente e ha concluso la sua carriera come sergente maggiore di comando del battaglione. ”

Walls ha ricevuto numerosi encomi militari e medaglie durante i suoi oltre 24 anni di servizio.

Walls è stato smantellato nell’agosto 2003 a sostegno dell’operazione Enduring Freedom. La Guardia Nazionale del Minnesota ha dichiarato a CBS News che il battaglione ha sostenuto missioni di sicurezza in varie località in Europa e Turchia. All’epoca Walls era di stanza a Vicenza, in Italia, e tornò in Minnesota nell’aprile 2004.

Polemica sull’invasione dell’Iraq del 2005

Mercoledì, Vance ha ribadito che Walls si sarebbe ritirato dalla Guardia Nazionale per evitare di essere inviato in Iraq.

“L’ho fatto quando il Corpo dei Marines degli Stati Uniti, gli Stati Uniti d’America, mi ha chiesto di andare in Iraq e servire il mio Paese. Ho fatto quello che mi hanno chiesto di fare e l’ho fatto con onore e ne sono molto orgoglioso servizio”, ha detto Vance.

Ha aggiunto: “Quando il suo paese ha chiesto a Tim Walls di andare in Iraq, sai cosa ha fatto? Ha lasciato l’esercito e ha permesso alla sua unità di andare senza di lui – è stato criticato aggressivamente da molti. Le persone con cui ha prestato servizio”.

La campagna Harris-Walls ha risposto con una dichiarazione: “Dopo 24 anni di servizio militare, il governatore Walls si è ritirato nel 2005 e si è candidato al Congresso, dove ha guidato gli affari dei veterani ed è stato un instancabile sostenitore dei nostri uomini e donne in uniforme – e vicepresidente. degli Stati Uniti è il nostro veterano e continuerà ad essere un instancabile campione per le famiglie dei militari.”

La campagna aggiungeva: “Durante i suoi 24 anni di servizio, il governatore ha addestrato, licenziato e addestrato innumerevoli altre persone all’uso delle armi da guerra. Il governatore Wallace non denigrerà né minerà mai il servizio di alcun americano a questo paese – infatti, ha ringraziato il senatore per aver dato la vita per il nostro Paese Vans è il modo americano di dare.

Le affermazioni di Vance hanno acquisito importanza per la prima volta quando Walls si è candidato alla carica di governatore del Minnesota nel 2018. A quel tempo, i veterani dell’esercito in pensione Thomas Behrendt e Paul Herr, entrambi in servizio come sergenti maggiori, ha pubblicato Una lunga lettera su Facebook accusava Walls di “abbellire” la sua carriera militare e di abbandonare il battaglione della Guardia Nazionale dell’Esercito prima del suo dispiegamento in Iraq nel 2005.

Nella lettera, Behrends e Herr dissero all’inizio del 2005, la divisione di Walls – il 1° battaglione, 125° artiglieria da campo – avrebbe dovuto essere schierata in Iraq. A quel tempo, Walls serviva come sergente maggiore del comando dell’unità.

Quando Behrendt e Herr dissero all’unità di prepararsi per uno schieramento in Iraq, Walls disse agli altri leader dell’esercito che sarebbe andato in Iraq quando si sarebbe ritirato, ma poi si dimise dal suo incarico prima dell’invasione per evitare di andare in una zona di guerra.

Walls ha detto di aver lasciato la Guardia per candidarsi al Congresso Tribuna delle Stelle. Nel 2006, Walls vinse le elezioni al Congresso contro un repubblicano in carica per sei mandati.

record programma Il 10 febbraio 2005, Walls ha presentato ufficialmente i documenti alla Commissione elettorale federale.

Nel marzo 2005, la Guardia Nazionale annunciò che avrebbe smobilitato circa 2.000 soldati, in parte della Guardia Nazionale del Minnesota, secondo un comunicato stampa documentato di Tim Walls per il Congresso degli Stati Uniti.

“Non so ancora se la mia unità di artiglieria farà parte di questa mobilitazione, e non posso commentare ulteriormente le specifiche dello schieramento”, ha detto Walls. Rapporto marzo 2005.

La dichiarazione continuava: “In qualità di sergente maggiore del comando, ho la responsabilità non solo di preparare il mio plotone per l’Iraq, ma anche di prestare servizio quando richiesto. Anche a Washington, DC, mi impegno a servire il mio Paese al meglio delle mie possibilità”. O l’Iraq”, ha detto Walls, che in quel momento stava progettando di abbandonare la corsa. Ha sottolineato che no. “Ho la fortuna di avere una forte squadra di sostenitori entusiasti e una moglie molto dedita e intelligente. Che io sia in Minnesota o in Iraq, entrambi saranno una parte importante della mia campagna”.

Walls si ritirò il 16 maggio 2005, ha detto a CBS News la Guardia nazionale dell’esercito del Minnesota. CBS News ha chiesto a Walls di chiarire quando ha presentato i suoi documenti per la pensione.

La Guardia Nazionale del Minnesota ha detto a CBS News che l’unità di Walls – il 1° battaglione, 125° artiglieria – ha ricevuto un avviso per essere schierato in Iraq il 14 luglio 2005 – due mesi dopo che Walls si era ritirato, dice il tenente colonnello Ryan Rossman. Direttore delle operazioni per la Guardia nazionale del Minnesota. Gli ordini ufficiali di mobilitazione furono ricevuti il ​​14 agosto dello stesso anno e l’unità fu mobilitata in ottobre.

Notizie della CBS rivisto Una storia di schieramento della Guardia nazionale dell’esercito del Minnesota mostra che nell’autunno del 2005, il 1 ° battaglione, 125 ° artiglieria da campo, si schierò a sostegno dell’operazione Iraqi Freedom. Il battaglione si addestrò a Camp Shelby, Mississippi e fu schierato in Iraq come task force di difesa motorizzata.

Nel 2018, Tom Hagen, un riservista dell’esercito che ha prestato servizio in Iraq, ha scritto una lettera al Winona Daily News dicendo che Walls non era stato disponibile riguardo al suo servizio e voleva che la gente sapesse che il futuro governatore del Minnesota non aveva prestato servizio in Iraq o in Afghanistan.

Muri rispose Secondo MPR News, lo stesso giornale ha criticato Hagan per aver insultato un compagno di squadra. Walls ha scritto: “C’è un codice d’onore tra coloro che hanno prestato servizio, e di solito questo tipo di attacco politico partigiano proviene sempre da qualcuno che non indossa l’uniforme”.

Joseph Eustis, una sentinella di 32 anni, comandava il battaglione di Walls. disse Lo Star Tribune ha riferito nell’ottobre 2022 che il governatore aveva adempiuto al suo dovere.

“Era un grande soldato. Quando ha scelto di andarsene, aveva tutto il diritto di andarsene”, ha detto Eustis.

Grado di Walls come sergente maggiore del comando

Biografie ufficiali del governo del Minnesota Sito web e il vicepresidente Kamala Harris’ Sito web Descrivi Walls come un “sergente maggiore in pensione”. Tuttavia, i documenti esaminati da CBS News mostrano che ciò non è accurato; Mentre Walls a un certo punto prestò servizio come sergente maggiore del comando, si ritirò con un grado ridotto.

Anthony Anderson, un veterano dell’esercito, ha collaborato con CBS News per ottenere regolarmente documenti militari dal Dipartimento della Difesa utilizzando il Freedom of Information Act. simile Le storie hanno fornito le registrazioni di Walls per la revisione. CBS News ha anche richiesto documenti alla Guardia Nazionale.

Uno dei documenti mostra che Walls, che si ritirò dalla Guardia nazionale del Minnesota nel maggio 2005, passò da sergente maggiore a sergente maggiore.

I soldati promossi a sergente maggiore o sergente maggiore comandante sono tenuti a frequentare il corso Sergeant Major, precedentemente noto come US Army Sergeant Major Academy.

Il tenente colonnello Aug., portavoce della Guardia nazionale del Minnesota, ha detto a CBS News che Walls si è ritirato come sergente capo nel 2005 “per scopi assistenziali” perché non ha completato corsi aggiuntivi presso l’Accademia dei sergenti maggiori dell’esercito americano.

Sebbene Walls affermi di aver prestato servizio come sergente maggiore del comando nella Guardia nazionale dell’esercito del Minnesota, le sue biografie ufficiali si riferiscono erroneamente a lui come un “sergente maggiore del comando in pensione”.

Ulteriore