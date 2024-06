Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, dovrebbe dichiararsi colpevole delle accuse

Julian Assange è il fondatore del sito antisegreto WikiLeaks. Nel 2010 ha raggiunto un accordo provvisorio per dichiararsi colpevole di aver violato la legge sullo spionaggio per aver ottenuto e rilasciato documenti militari e diplomatici riservati.

Si è dichiarato colpevole e la sua sentenza è attesa mercoledì nelle Isole Marianne Settentrionali. Lettera La dichiarazione è stata presentata lunedì sera dal Dipartimento di Giustizia di una remota giurisdizione degli Stati Uniti. Tornerà poi nel suo paese natale, l’Australia, per scontare i 62 mesi che ha già trascorso in prigione, si legge nella lettera.

Le informazioni penali archiviate con la lettera affermano che Assange “ha cospirato consapevolmente illegalmente” per “ottenere e ottenere documenti relativi alla sicurezza nazionale” e “comunicato” le informazioni a persone che non avevano diritto a riceverle.

Assange, i cui capelli bianchi come la neve sono diventati riconoscibili a livello globale, era una figura polarizzante. I sostenitori lo vedevano come un giornalista coraggioso che si occupava delle malefatte del governo, ma i suoi detrattori lo vedevano come un pomposo autopromotore interessato principalmente alla fama e ignaro del danno che le sue rivelazioni avrebbero potuto causare.