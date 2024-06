Il giudice del Nevada respinge la causa contro gli elettori di Trump, citando la giurisdizione

Il giudice del tribunale distrettuale della contea di Clark, Mary Kay Holthus, ha stabilito che il caso avrebbe dovuto essere archiviato in un’altra contea. I pubblici ministeri hanno detto che avrebbero presentato ricorso contro il verdetto.

I sostenitori di Trump in Nevada e nei sei stati vinti dal presidente Biden hanno inviato documenti dall’aspetto ufficiale al Congresso sostenendo che Trump era il vero vincitore. In Nevada, a dicembre sono stati accusati di aver depositato e diffuso un atto falso, che comporta una pena massima di nove anni di prigione. Tra gli accusati c’è il presidente del GOP del Nevada Michael J. McDonald’s incluso.

Un portavoce del procuratore generale del Nevada Aaron Ford ha detto al Washington Post che lo stato intende appellarsi “immediatamente” contro la decisione del giudice. Il termine di prescrizione è scaduto poco dopo la presentazione della causa nella contea di Clark, rendendo apparentemente impossibile il riavvio della causa in un’altra giurisdizione.

“Il giudice ha seguito la legge e ha stabilito correttamente che la contea di Clark non aveva giurisdizione”, ha detto l’avvocato Monty Levy. “Sono molto fiducioso che la nostra Corte Suprema del Nevada confermerà la decisione del giudice Holthus.”

In altri quattro stati – Arizona, Georgia, Michigan e Wisconsin – i repubblicani coinvolti nei caucus devono affrontare accuse separate da parte dei pubblici ministeri locali o statali. I loro casi non saranno influenzati dalla sentenza di venerdì.

I repubblicani nei restanti stati, Pennsylvania e New Mexico, non sono stati accusati. A differenza di altri stati, i documenti presentati includevano un testo in cui si affermava che i loro voti elettorali sarebbero stati conteggiati solo se Trump fosse stato determinato a essere il vero vincitore.