Il giudice nel caso dei documenti Trump rifiuta i suggerimenti di farsi da parte

La decisione del giudice Cannon è stata alquanto insolita perché è intervenuto prima che venissero presentate le accuse – Mr. Trump è stato trattato diversamente dai soliti bersagli dei mandati di perquisizione in base al suo status speciale di ex presidente.

Ha ordinato al capo speciale di valutare se alcuni dei file sequestrati dovessero essere mantenuti permanentemente sotto privilegio amministrativo da parte degli investigatori, una mossa ampiamente considerata dubbia perché non è mai stata fatta con successo in un procedimento penale.

Gli avvocati hanno presentato ricorso all’11a Corte d’Appello di Atlanta. In un’inversione di rotta, un collegio di tre giudici che includeva due incaricati di Trump ha annullato il suo ordine e ha stabilito che non aveva l’autorità legale per intervenire in primo luogo.

“L’esecuzione di un mandato a casa di un ex presidente è davvero insolita, ma non in un modo che influisca sulla nostra analisi legale o dia licenza giudiziaria di interferire in un’indagine in corso”, ha scritto la commissione.

Ha aggiunto che i limiti su quando i tribunali possono intervenire nelle indagini penali “si applicano indipendentemente da chi il governo indaga”. “Ritagliare un’eccezione speciale qui violerebbe il principio fondamentale della nostra nazione secondo cui la nostra legge ‘si applica a tutti senza riguardo al numero, alla ricchezza o allo status.'”