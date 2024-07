Il leader dei Teamsters si rivolge alla RNC mentre il GOP si appoggia alla politica populista

Il presidente dei Teamsters Sean O’Brien è intervenuto lunedì sera alla convention nazionale repubblicana a Milwaukee, segnando la prima volta che uno storico leader sindacale si è rivolto a una convention del GOP. “Il presidente Trump ha avuto la spina dorsale per aprire le porte a questa convenzione repubblicana, che non ha precedenti”, ha detto O’Brien, aggiungendo che l’appello ha causato “disordini politici” da entrambi i lati dello spettro politico.

“Puoi avere qualunque opinione tu voglia, ma una cosa è chiara: il presidente Trump è un candidato che non ha paura di ascoltare voci nuove, forti e spesso critiche”, ha detto O’Brien tra gli applausi.

L’apparizione di O’Brien segna un insolito allontanamento da uno dei sindacati più potenti della nazione, che ha sostenuto i democratici per decenni, e arriva in un momento in cui il GOP è diviso sull’opportunità di abbracciare o meno uno spostamento verso il populismo. Politica di destra.

Il presidente della International Brotherhood of Teamsters, Sean O’Brien, ha parlato alla RNC il 15 luglio, per la prima volta nella storia dell’organizzazione. (Video: Washington Post)

Nel suo discorso, il leader sindacale di Boston ha criticato le grandi aziende tra cui Amazon, Uber e Lyft per aver svenduto i lavoratori americani. Sen. soprattutto per essere stato disposto a mettere in discussione il potere aziendale. Josh Hawley (R-Mo.) è stato inondato di elogi. .

O’Brien, invitato a parlare dall’ex presidente Donald Trump, ha utilizzato l’appoggio del sindacato come leva politica a Washington. La maggior parte dei principali sindacati si è schierata a sostegno del presidente Biden, la cui amministrazione si è spinta troppo oltre per conquistare i sindacati. READ Fargo: un agente di polizia ucciso, altri 2 feriti nella sparatoria di Fargo

O’Brien ha chiesto di parlare alla Convenzione Nazionale Democratica in agosto, ma non ha ancora ricevuto un invito, ha detto al Washington Post la portavoce dei Teamsters Cara Dennis.

I Teamsters, con circa 1,3 milioni di membri, molti dei quali in stati chiave, non appoggeranno le due convention, ha detto Dennis la settimana scorsa.

O’Brien ha spiegato la sua decisione di attendere l’approvazione quest’anno come uno sforzo per valutare attentamente le opzioni del sindacato, affermando che i voti dei suoi membri “non saranno dati per scontati”.

Avendo vinto la carica più importante del sindacato nel 2021 come candidato riformista che ha promesso un maggiore coinvolgimento dei membri nel processo decisionale sindacale, alcuni esperti del lavoro affermano che O’Brien potrebbe sentire la pressione di considerare le diverse tendenze politiche dei membri. Gli esperti dicono che O’Brien sa che molti Teamsters sono repubblicani e sostenitori di Trump.

Il flirt di Trump con O’Brien è iniziato all’inizio di quest’anno, quando i due si sono incontrati privatamente a gennaio nella tenuta di Mar-a-Lago dell’ex presidente. L’incontro ha fatto arrabbiare alcuni leader e membri di sinistra del sindacato, con un membro del gruppo che ha definito Trump un “noto distruttore sindacale, capro espiatorio e agitatore”.

Il presidente dei Teamsters e i membri della base si sono incontrati sia con Trump che con Biden in occasioni separate presso la sede del sindacato a Washington. Quest’anno il sindacato ha donato 45.000 dollari al fondo della convenzione RNC, la prima grande donazione al GOP da decenni.

Lo scorso dicembre ha donato 135.000 dollari al Comitato nazionale democratico e 15.000 dollari a marzo. READ Eliminato "Ghost": Kervonda Davis sconfigge Frank Martin tramite un selvaggio KO all'ottavo round

Senatore dell’Ohio. J.T. Trump ha annunciato lunedì di aver scelto Vance come suo compagno di corsa, segnando un altro passo significativo verso l’abbraccio della destra da parte del GOP. Un’agenda populista che fonde una posizione conservatrice sulle questioni di guerra culturale con il nazionalismo economico ha lo scopo di proteggere i lavoratori americani dalle politiche di libero scambio e dall’industrializzazione.

Vance ha partecipato a un picchetto dei lavoratori del settore automobilistico in Ohio alla fine dell’anno scorso, sebbene si opponesse alla legislazione pro-lavoro. E Hawley si è unito agli operai automobilistici e ai camionisti in sciopero. In cambio, i Teamsters hanno inviato 5.000 dollari alla campagna di rielezione di Hawley quest’anno.

Trump si è definito “pro-labour” nel tentativo di presentarsi come un difensore della classe operaia, ma ha sostenuto molte politiche che limitano la forza lavoro. In qualità di presidente, ha nominato un presidente del National Labor Relations Board le cui politiche e sentenze hanno indebolito i diritti dei lavoratori. Trump ha l’appoggio di alcuni sindacati al di fuori delle forze dell’ordine.