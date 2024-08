Il membro della “squadra” Cory Bush perde le primarie democratiche nel Missouri

CNN

Il deputato del Missouri Cory Bush ha perso le primarie democratiche contro il procuratore della contea di St. Louis Wesley Bell, assicurando un’altra vittoria agli stessi gruppi filo-israeliani che hanno contribuito a cacciare il deputato di New York Jamal Bowman sei settimane fa.

Bush, un membro della “squadra” della Camera composta da legislatori progressisti come Bowman, era già pronto per delle dure primarie nel primo distretto congressuale del Missouri – che si sono rivelate le seconde primarie più costose del ciclo, dietro alla corsa di Bowman a New York. . Le sue forti argomentazioni a favore di un cessate il fuoco a Gaza hanno aggiunto benzina sul fuoco del nemico.

Come Bowman, Bush – nonostante il sostegno di gruppi progressisti, leader locali e importanti democratici del Congresso – non è stato in grado di fermare Bell, che, come Bush, è salito alla ribalta dieci anni fa durante le proteste a Ferguson, nel Missouri. Michael Brown, un uomo di colore disarmato, è stato ucciso dalla polizia.

Con la sua vittoria martedì, Bell sarà fortemente favorito nelle elezioni generali per il seggio solidamente blu dell’area di St. Louis. La sua vittoria ha segnato la seconda volta in tre cicli in cui uno sfidante è stato spodestato alle primarie democratiche del primo distretto: Bush ha sconfitto il rappresentante William Lacy Clay nella corsa del 2020.

Bell è entrato per la prima volta in politica elettorale nel 2015, quando ha vinto un seggio nel consiglio comunale di Ferguson. Tre anni dopo, divenne il primo procuratore distrettuale nero della contea di St. Louis, spodestando Robert McCulloch, da lungo tempo in carica.

“Quello che avevamo, quello che lui non aveva era il potere popolare”, ha detto Bell ai sostenitori nel 2018.

Ma la sua decisione di non sporgere denuncia contro l’ufficiale che ha sparato a Brown ha frustrato alcuni nella comunità, incluso il padre di Brown, che ha tagliato una pubblicità per Bush negli ultimi giorni della gara: “Sento che (Bell) ha mentito. a noi.”

In primo luogo, Bush ha cercato di presentare Bell come un veicolo per i donatori aziendali, molto lontano dalla comunità che lo ha eletto – e che ora rappresenterà al Congresso il prossimo anno.

“Sostenendo la nostra campagna di base,” ha detto Bush in una recente email di raccolta fondi, “ci si oppone ad un politico disonesto e all’influenza dei grandi soldi in politica e si chiede una reale rappresentanza per la gente del MO-01.”

Ma la sua sconfitta sarebbe un duro colpo per i progressisti della Camera che si sono radunati attorno a Bowman all’inizio di quest’anno, quando ha perso le primarie democratiche contro un avversario più moderato di oltre 15 punti. Sia Bush che Bowman sono finiti nel mirino dei loro oppositori per aver registrato i voti dell’opposizione contro il disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture del presidente Joe Biden – che non è quello che si aspettavano – da approvare nel 2021. (Solo sei democratici in tutto si sono uniti alla maggior parte dei repubblicani all’opposizione.)

“Ha svenduto il nostro presidente e ha svenduto la città di St. Louis”, dice un uomo in un annuncio. Progetto Democrazia Unita, il super PAC dell’American Israel Public Affairs Committee. Il gruppo ha speso circa 9 milioni di dollari in pubblicità che attaccavano Bush o promuovevano Bell.

Il referendum sulle infrastrutture di Bush e la sua iniziale strenua difesa della fine dei combattimenti a Gaza sono stati i suoi principali punti deboli, anche se i suoi rivali sostenevano che si concentrasse troppo sulla politica nazionale e non abbastanza sul suo distretto.

Un annuncio di un tradizionale PAC democratico lo ha attaccato perché era sotto indagine federale per presunto uso improprio dei fondi elettorali per i servizi di sicurezza. Bush ha negato ogni addebito e afferma di aver rispettato le regole della Camera.

A Bell non mancano i consiglieri locali, ma tra i big spender del Partito Democratico Unito figurano Democratic Majority for Israel, il pro-cripto Fairshake PAC e i principali democratici del miliardario Reed Hoffman.

Bush è il quarto membro della Camera a perdere le primarie quest’anno. A marzo, alle primarie in carica in Alabama hanno partecipato il rappresentante. A Barry Moore, rappresentante. Jerry Carl ha perso poiché i due si sono contesi lo stesso seggio in seguito alla riorganizzazione distrettuale. Bowman ha perso le primarie a giugno e la scorsa settimana il deputato della Virginia Bob Good, presidente dell’House Freedom Caucus, ha concesso le primarie repubblicane dopo aver confermato la sua sconfitta a giugno.

