Il ministro israeliano condanna l’invito alla preghiera nel luogo santo di Gerusalemme

La visita del ministro della Difesa nazionale Itamar Ben-Khir al complesso della moschea di al-Aqsa, conosciuta dagli ebrei come il Monte del Tempio, è stata condannata come provocazione dai leader palestinesi, dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall’ONU e da diversi paesi arabi.

Il sito è un luogo molto sacro per gli ebrei poiché è il sito di due templi biblici. È il terzo luogo più sacro per i musulmani, che credono che sia il luogo in cui il profeta Maometto ascese al cielo.

Situata nella Gerusalemme est occupata, fu catturata da Israele dalla Giordania nella guerra del Medio Oriente del 1967. Secondo i termini, alla Giordania è stato permesso di continuare il suo ruolo storico di custode del sito, mentre Israele si è assunto la sicurezza e il controllo degli accessi.

I palestinesi accusano Israele di prendere provvedimenti per indebolire gli accordi e lamentano che negli ultimi anni i visitatori ebrei sono stati spesso visti pregare senza ostacoli da parte della polizia israeliana.

I video condivisi martedì sui social media mostravano ebrei israeliani cantare l’inno nazionale israeliano, alcuni con bandiere israeliane, mentre altri si inchinavano in preghiera ai margini del luogo santo.

Itamar Ben Gvir, che ha visitato il complesso con la protezione della polizia israeliana, ha affermato che ci sono stati “grandi progressi” nella “governance e nella sovranità” di Israele. “La nostra politica è quella di implementare la preghiera ebraica”, ha continuato.

Ha anche dichiarato che Israele deve “vincere la guerra” nella Striscia di Gaza e non impegnarsi in colloqui su un cessate il fuoco e un accordo sul rilascio degli ostaggi per “mettere in ginocchio Hamas”.

Successivamente, l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l’incidente era “sproporzionato”.

“La politica di Israele sul Monte del Tempio non è cambiata; Così è stato, così sarà”, sottolinea.

Rispondendo alla dichiarazione, Ben-Ghir ha affermato che la sua politica è quella di “far rispettare la libertà di culto per gli ebrei ovunque”.

“Non esiste alcuna legge sul Monte del Tempio o in qualsiasi altro posto in Israele che consenta la discriminazione razzista contro gli ebrei”, ha aggiunto.

Tuttavia, il Ministero degli Esteri palestinese ha espresso grave preoccupazione per quella che ha definito “una pericolosa escalation derivante dagli attacchi di coloni estremisti alla benedetta Moschea di Al-Aqsa”.

“Il Ministero continuerà i suoi sforzi politici per contrastare queste provocazioni a vari livelli, avvertendo delle loro terribili conseguenze nel teatro del conflitto e nella regione nel suo insieme”, si legge in una nota.

Il Waqf, la fondazione islamica giordana che gestisce il sito, ha affermato che più di 2.000 israeliani sono entrati nel complesso e ha lanciato un appello ai musulmani di tutto il mondo affinché contribuiscano a mantenere lo status quo.

Il ministero degli Esteri giordano ha affermato che l’incidente riflette “l’insistenza del governo israeliano e dei suoi membri estremisti a violare il diritto internazionale e gli obblighi di Israele come potenza occupante”.

Anche l’Egitto e l’Arabia Saudita hanno affermato che l’incidente ha violato il diritto internazionale, con il primo che ha affermato che Ben-Khir stava cercando di contrastare gli sforzi per mediare un accordo di cessate il fuoco a Gaza.

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato in una dichiarazione che la visita di Ben-Quirin “mostra un palese disprezzo per la posizione storica riguardo ai luoghi santi di Gerusalemme.

“Queste azioni provocatorie aumentano le tensioni in un momento critico in cui devono essere concentrati gli sforzi diplomatici in corso per raggiungere un accordo di cessate il fuoco, rilasciare tutti gli ostaggi e creare condizioni per una più ampia stabilità regionale”, ha aggiunto il massimo diplomatico americano.

Il Ministero degli Esteri francese ha condannato la visita di Ben-Ghir, affermando che “questa nuova provocazione è inaccettabile”.

Il portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq ha definito l’incidente una “provocazione inutile e non necessaria” e ha affermato che “siamo contrari a qualsiasi tentativo di cambiare lo status quo all’interno dei luoghi santi”.