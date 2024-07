Il Park Fire in California sta bruciando un territorio grande quanto Los Angeles

FOREST RANCH, California (AP) – Migliaia di vigili del fuoco sono in difficoltà Incendi nel nord della California Sabato, poche ore dopo l’incendio di un’eruzione delle dimensioni di Los Angeles, il tempo ha avuto un po’ di aiuto. L’incendio è stato uno dei tanti negli Stati Uniti occidentali e in Canada alimentato dal vento e dal caldo.

Temperature più fresche e un aumento dell’umidità contribuiranno a rallentare gli incendi nei parchi più grandi della California quest’anno. La sua intensità e la sua drammatica diffusione hanno portato i vigili del fuoco a fare paragoni sgraditi Fuoco da campo terribileHa perso il controllo nella vicina Paradise nel 2018, uccidendo 85 persone e bruciando 11.000 case.

Il cielo era di nuovo vicino alla zona pericolosa. L’intera città era in allerta di evacuazione, una delle numerose comunità nella contea di Butte. Ordini di evacuazione sono stati emessi anche nelle contee di Plumas, Tehama e Shasta. Un avviso di evacuazione richiede che le persone si preparino a evacuare e attendano istruzioni, mentre un ordine di evacuazione implica un’evacuazione immediata.

Si prevede che le temperature saranno più fresche della media entro la metà della prossima settimana, ma “ciò non significa che gli attuali incendi scompariranno”, ha affermato Mark Senard, meteorologo presso il National Weather Service Weather Prediction Center di College Park. Maryland.

L’incendio del parco ha bruciato 544 miglia quadrate (1.409 chilometri quadrati) a partire da sabato e si sta spostando verso nord e verso est senza alcun contenimento. Ha distrutto 134 strutture dall’incendio di mercoledì, quando un uomo ha guidato la sua auto in fiamme in un fosso a Chico ed è fuggito, hanno detto i funzionari.

Ronnie Dean Stout, 42 anni, è stato arrestato giovedì nella sua casa di Chico e lunedì è stato trattenuto senza cauzione in attesa del processo, hanno detto le autorità. Non c’è stata risposta a un’e-mail all’esattore distrettuale che gli chiedeva se avesse una rappresentanza legale o potesse commentare a suo nome.

READ Nikola (NKLA) Risultati Q4 2022 La giornalista di AP Jackie Quinn riferisce sulla lotta contro l’incendio del parco nel nord della California, che finora ha distrutto case e bruciato centinaia di chilometri di terreno.

Billy Seay, un comandante dell’incidente presso il Dipartimento di silvicoltura e protezione antincendio della California, o Cal Fire, ha dichiarato in un briefing che l’incendio è avanzato di 8 miglia quadrate (21 chilometri quadrati) all’ora da quando è iniziato. Ma c’era un cauto ottimismo poiché le condizioni meteorologiche sono migliorate in alcune aree e i vigili del fuoco sono stati in grado di pianificare e dispiegare personale aggiuntivo. Circa 2.500 vigili del fuoco stanno lottando contro l’incendio con l’aiuto di 16 elicotteri e un gran numero di aerei cisterna.

Jeremy Pearce, capo della divisione operativa dei vigili del fuoco della Cal, ha affermato che i vigili del fuoco stanno approfittando del clima freddo: “Abbiamo avuto un grande successo oggi. Il nostro equipaggio è forte e usciamo e otteniamo questo quando il tempo è a nostro favore.

Un incendio nella foresta nazionale di Sequoia, nel sud della California, si è diffuso nella comunità di Havilah dopo aver bruciato più di 48 miglia quadrate (124 chilometri quadrati) in tre giorni. La città di 250 abitanti era sotto ordine di evacuazione.

Benjamin Gosell, un addetto alle informazioni antincendio per il servizio forestale degli Stati Uniti, ha detto che i vigili del fuoco e l’ufficio dello sceriffo stavano lavorando nella zona per valutare i danni e determinare se ci fossero vittime.

“Fa ancora caldo in quella zona”, ha detto Gosell.

Complessivamente, secondo il National Interagency Fire Center, a partire da venerdì negli Stati Uniti erano scoppiati più di 110 incendi attivi, che coprivano un’area di 2.800 miglia quadrate (7.250 chilometri quadrati). Alcuni erano dovuti al tempo Il cambiamento climatico è in aumento La frequenza dei fulmini può sopportare temperature record e condizioni di estrema secchezza.

Doug Patterson, che vive a Forest Ranch da 21 anni, ha detto che non se n’è andato perché faceva parte di un piccolo gruppo di residenti che sono rimasti a prendersi cura delle case.

La comunità ha svolto lavori di mitigazione, compreso l’abbattimento della vegetazione intorno alle case, ma una valle vicino alla città di 1.600 persone aveva molta vegetazione che ha alimentato l’incendio, ha detto.

“Quando si verifica un incendio di queste dimensioni e con questa intensità… non c’è un vero modo per fermarlo. Ha semplicemente demolito la valle”, ha detto Patterson “è stato assolutamente devastante”.

Amanda Brown, che vive vicino al luogo in cui Stout è stato arrestato, ha detto di essere sconvolta dal fatto che qualcuno abbia dato fuoco a una regione dove i ricordi del Paradiso sono ancora freschi.

“È incredibilmente crudele che qualcuno possa fare di nuovo una cosa simile alla nostra comunità di proposito. Non lo capisco”, ha detto Brown, 61 anni, che si trovava a circa un miglio (1,6 chilometri) dall’incendio ma non gli è stato ordinato di evacuare.

Altrove, le squadre stanno facendo progressi su un altro complesso di incendi nella foresta nazionale di Plumas, vicino alla linea California-Nevada, ha detto il portavoce del servizio forestale Adrian Freeman. Il traffico è stato bloccato per chilometri vicino al confine sull’autostrada principale che collega Los Angeles e Las Vegas mentre gli equipaggi continuavano a combattere un incendio scoppiato venerdì quando un camion si è schiantato.

Il danno peggiore finora si è verificato nel Parco Nazionale Jasper, nelle Montagne Rocciose canadesi, dove 25.000 persone sono state costrette a evacuare. Nome del parco, un sito patrimonio dell’umanità, fu devastato, con 358 delle 1.113 strutture della città distrutte. Tuttavia, i funzionari hanno affermato che il clima freddo e umido sta aiutando.

Gli equipaggi hanno fermato l’avanzamento di un incendio vicino a Tyler, nella parte orientale di Washington, venerdì scorso che ha distrutto tre case e cinque edifici, ha detto sabato il Dipartimento delle risorse naturali di Washington. L’incendio del bacino della Columbia meridionale ha bruciato alberi ed erba e le squadre hanno continuato a lavorare sulle linee di contenimento attorno al perimetro.

Due incendi nell’Oregon orientale, quelli della Turchia e della Cow Valley, hanno bruciato circa 660 miglia quadrate (1.709 chilometri quadrati). Il governatore Tina Codec ha espresso venerdì le sue condoglianze alla famiglia del pilota di una nave cisterna monomotore andata in libertà durante due incendi separati vicino alla città di Seneca e alla foresta nazionale di Malheur.

In Idaho, case, edifici ed edifici commerciali erano tra le strutture perdute in diverse comunità, tra cui Juliata, dove Jupiter fu evacuato. I funzionari hanno detto sabato che stavano continuando a valutare i danni causati da un gruppo di incendi noti come Gwen Fire, che si stima siano di 41 miglia quadrate (106 chilometri quadrati) senza contenimento.

