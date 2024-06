Il partito di Nelson Mandela ha subito un duro colpo elettorale. Dove va il Sud Africa?

Johannesburg, Sud Africa

CNN

—



Il partito al governo del Sudafrica, l’African National Congress, è destinato a perdere la maggioranza per la prima volta in 30 anni, dopo che le elezioni nazionali di questa settimana segnano il più grande cambiamento politico nel paese dalla fine dell’apartheid.

Alle 17:10 ET, il sostegno all’ANC era pari al 41,04% con risultati provenienti dal 90% dei distretti elettorali. L’opposizione ufficiale Alleanza Democratica Centrale (DA) ha ottenuto il 21,72% dei voti.

Dietro di loro c’erano due partiti scissionisti dell’ANC: il neonato uMkhonto weSizwe Party (MK), guidato da Zuma con il 13,69% dei voti e gli Economic Freedom Fighters (EFF) di estrema sinistra con il 9,46%, secondo i dati della Commissione elettorale del paese. . ha mostrato.

Il voto è stato un colpo sismico per il partito di Nelson Mandela dopo anni di corruzione e di illeciti economici. Di conseguenza, l’ANC sarà costretta a formare una coalizione per governare il paese più disuguale del mondo.

Themba Hadebe/AP Gli operatori elettorali si preparano ad aprire un seggio elettorale mentre gli elettori si mettono in fila per votare alle elezioni generali ad Alexandra, vicino a Johannesburg, in Sud Africa, mercoledì 29 maggio 2024. (AP Photo/Themba Hadebe)

Cyril Ramaphosa, leader del Sudafrica e dell’ANC – e un tempo favorito di Mandela per succedergli – ha promesso una “nuova alba” quando è subentrato all’ex presidente caduto in disgrazia Jacob Zuma nel 2018.

Ma molti ritengono che quelle promesse non si siano mai concretizzate e che i risultati elettorali riflettono un popolo profondamente disilluso dalla direzione del Paese. I sudafricani dovranno ora affrontare settimane di incertezza politica mentre l’ANC cerca di concludere un accordo di coalizione con gli ex rivali.

La condanna dell’ANC è stata inaspettata, riflettendo il diffuso malcontento nei confronti del partito al governo. Ma l’entità delle perdite ha sorpreso alcuni.

“Quello che abbiamo visto è che l’elettorato non è soddisfatto della storia recente dell’ANC. Soprattutto di quello che è successo durante gli anni di Zuma e di quello che è successo da allora”, ha detto alla CNN l’analista ed ex deputata dell’ANC Melanie Verwoerd.

“C’è stata un’arroganza generale e una mancanza di contatto con l’elettorato generale da parte dell’ANC”, ha detto Verwoerd, aggiungendo che partiti come MK e EFF hanno capitalizzato questo malcontento.

Zuma, un convinto critico di Ramaphosa, è stato costretto a lasciare Dimettersi dalla carica di Presidente nel 2018 e ha scontato un breve periodo in prigione nel 2021 per oltraggio alla corte. L’82enne è stato interdetto dalla Corte Costituzionale Dalla candidatura al Parlamento A maggio, ma la sua faccia era nella scheda elettorale del partito MK.

Non appena verranno annunciati i risultati finali, inizierà una trattativa considerevole. Ai partiti politici verranno concesse due settimane per formare un governo di coalizione prima che il nuovo parlamento si riunisca per eleggere il presidente del paese. Se fallisce, si dovranno tenere nuove elezioni.

“Non ho alcuna simpatia per il signor Ramaphosa e il suo partito”, ha detto il leader del procuratore distrettuale John Steenhuizen alla CNN durante un’intervista al National Results Center for Elections.

“La loro mancanza di determinazione nell’affrontare le aspettative del signor Zuma lo ha portato a diventare una forza politica.”

La popolosa provincia costiera orientale del KwaZulu-Natal, sede della principale città di Durban, è stata tradizionalmente una roccaforte del conservatore Inkatha Freedom Party (IFP).

Zuma ribatté Centinaia di accuse di corruzione, frode e appropriazione indebita per molti anni. Ha sempre negato tutto ed è diventato noto come il “Presidente Teflon” perché pochi politici sarebbero potuti sfuggire agli scandali che ha dovuto affrontare.

Gli analisti che hanno parlato con la CNN, incluso Verwoerd, ritengono che sia molto probabile una coalizione tra ANC e DA. Ma altri sono più scettici riguardo a questa conclusione. Sono tutti d’accordo sul fatto che il paese si trova in un territorio inesplorato.

Steenhuizen ha detto alla CNN che vuole far parte di una coalizione di governo e crede che una coalizione “può funzionare”. Prima delle elezioni, il DA aveva già formato un blocco con piccoli partiti di opposizione chiamato Carta multipartitica.

Quella che definisce una “coalizione apocalittica” è una delle altre opzioni sul tavolo: un accordo tra ANC-EFF o MK.

Ma se Ramaphosa dovesse dimostrare una tale apatia all’interno dei partiti separatisti, si tratterebbe in qualche modo di una trattativa.

L’EFF è guidato dall’ex leader giovanile dell’ANC Julius Malema. Sottolinea l’esproprio delle terre senza compenso e il nazionalismo statale. Il manifesto del partito MK contiene opinioni sostanzialmente simili e chiede di modificare la costituzione del paese per restituire maggiori poteri ai leader tradizionali.

Il panorama politico del Sud Africa non è stato così chiaro da quando è emersa la democrazia nel 1994.

Ma alcuni analisti ritengono che, nonostante l’incertezza, il risultato elettorale sarà una vittoria per la democrazia.

“Questa potrebbe essere una maturità per la democrazia, abbiamo bisogno di cambiamenti, non è mai positivo avere un partito così dominante in un paese”, ha detto Verwoerd.

“Potrebbe essere un po’ più instabile man mano che andiamo nel futuro. Ma per il bene della democrazia, probabilmente è una buona cosa.

Ha detto che le prospettive dell’ANC erano diminuite drammaticamente sotto il presidente precedente.

“Una volta accaduti gli anni di Jacob Zuma, divenne inevitabile che si verificasse uno scivolone”, ha aggiunto.

L’ANC salì al potere nel 1994 impegno “Costruire una vita migliore per tutti”, ottenendo il 63% dei voti nelle prime elezioni democratiche del Paese.

Avanti veloce di tre decenni e corruzione dilagante, disoccupazione in aumento e disabilità Interruzione di correnteE la debole crescita economica sta colpendo duramente i sudafricani.

Negli ultimi dieci anni l’economia ha registrato un arretramento, evidenziato da un forte calo del tenore di vita. Come ivi affermato Banca MondialeIl PIL pro capite è diminuito rispetto al suo picco nel 2011, lasciando il sudafricano medio povero del 23%.

C’è il Sud Africa Tasso di disoccupazione più alto del mondo Secondo la Banca Mondiale. Anche la disuguaglianza è la peggiore del mondo.

I neri sudafricani, che costituiscono l’81% della popolazione, sono in prima linea in questa terribile situazione. La disoccupazione e la povertà sono concentrate tra la maggioranza della popolazione nera Fallimento della scuola pubblicaLa maggior parte dei sudafricani bianchi ha un lavoro ed è notevolmente sovrapagata.

Qualsiasi governo di coalizione sarebbe una pillola amara da ingoiare per l’ANC e Ramaphosa.

I principali analisti ritengono che l’ANC dipenda troppo dalla sua eredità.

“L’ANC ha condotto una campagna per tre decenni della sua esistenza, ma nessuno ha visto l’attuale presidente”, ha detto TK Poo, docente presso la Wits School of Governance di Johannesburg, che crede che Ramaphosa sia “sotto pressione”.

“Storicamente, è motivo di imbarazzo per lui. Si presenta sempre come il prossimo Nelson Mandela”, ha detto Poe alla CNN. Ma “l’ultimo ricordo è che Nelson Mandela non ha mai perso un’elezione”.

Con queste elezioni, gli elettori hanno detto all’ANC tre cose: “Lavoro, lavoro, lavoro”.

Se un governo di coalizione possa dare risultati a favore del popolo è profondamente incerto, ma una cosa è chiara: il Sudafrica e l’ANC – l’ex movimento di liberazione di Mandela che trionfò sull’apartheid – non saranno più gli stessi.