Il patrimonio dell’esploratore francese annegato a Titano fece causa a Oceangate

Gli eredi di un esploratore francese rimasto ucciso insieme ad altri nell’esplosione dello scorso anno del sommergibile Titanic hanno citato in giudizio la società che lo ha costruito e hanno iniziato il viaggio mortale per far naufragare il Titanic.

La causa, intentata dall’amministratore del patrimonio di Paul-Henri Narjolette nello stato di Washington, nomina la società OceanGate Inc.; il patrimonio del suo co-fondatore e amministratore delegato, Stockton Rush; e altre società. Chiede più di 50 milioni di dollari.

Sostiene che Rush abbia utilizzato fibra di carbonio per lo scafo dell’imbarcazione, che non era stata precedentemente utilizzata nei sottomarini; Ha negato la certificazione secondo cui competenze esterne avrebbero potuto prevenire la tragedia; E quelli a bordo sapevano che sarebbero morti.

Narjolet, Rush e altri tre morirono nel giugno 2023 quando un sottomarino che cercava di raggiungere il relitto del Titanic esplose. Uno dei morti aveva 19 anni.

“Narjolet potrebbe essere morto facendo quello che voleva, ma la sua morte – e la morte di altri membri dell’equipaggio della TITAN – è stata ingiusta”, dice la causa, depositata martedì a King County.

La catastrofica esplosione che ha causato la morte di Norjolette è stata direttamente attribuibile alla continua negligenza, disattenzione e negligenza di OceanGate, Rush e altri imputati, si legge.

La causa sostiene che OceanGate e altri hanno ignorato gli avvertimenti sul Titano da parte di esperti e ingegneri di immersioni subacquee.

La causa sostiene che i moderni sottomarini commerciali per l’esplorazione delle profondità marine sono generalmente realizzati in titanio, ma Rush ritiene che il titanio sia inutilmente pesante. e ordinò che lo scafo fosse realizzato in fibra di carbonio.

Rush ha anche rifiutato di richiedere la certificazione sussidiaria tramite DNV, l’ente di classificazione che fornisce consulenza all’industria marittima in materia di sicurezza.

A causa di quella scelta di Rush, afferma la causa, non c’erano “fonti di informazione o garanzie indipendenti o di terze parti” prima del fatidico viaggio.

Mercoledì non è stato immediatamente chiaro se OceanGate avesse un avvocato nella causa civile. Il sito web della società non elenca informazioni di contatto e include un messaggio che dice “OceanGate ha sospeso tutte le attività esplorative e commerciali”.

La scomparsa del sottomarino il 18 giugno 2023 ha provocato una frenetica ricerca del suo equipaggio e diversi paesi hanno inviato risorse per aiutare gli sforzi guidati dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti. La Guardia Costiera ha detto che alla fine i detriti sono stati ritrovati e i resti umani sono stati recuperati e riportati a terra.

Il Titano stava cercando di raggiungere i rottami del Titanic sul fondo dell’Oceano Atlantico. Circa 12.500 piedi o 2,3 miglia di profondità.

Narjolet è un subacqueo esperto conosciuto come “Mr. Titanic” e nella sua carriera ha completato 37 immersioni su famosi relitti. OceanGate lo ha assunto per guidare il Titanic sul luogo del relitto perché lo conosceva.

OceanGate ha cessato tutte le attività di esplorazione e commerciali dopo il disastro.

L’esperto di immersioni francese Paul-Henri Narcolet accanto a un modello del Titanic in una mostra a Parigi nel 2013. Joel Sackett/AFP tramite il file Getty Images

La Guardia costiera ha aperto una commissione d’inchiesta marittima per accertare le cause dell’esplosione. Un’inchiesta pubblica Si terrà il 16 settembre.

Il miliardario britannico Hamish Harding e l’importante uomo d’affari pakistano Shahjata Dawood e suo figlio Suleman, 19 anni, sono rimasti uccisi nell’esplosione.

L’azione legale riporta anche il dettaglio sorprendente che l’equipaggio sapeva che il sottomarino stava per esplodere.

La fibra di carbonio fa rumore sotto pressione e Rush ha installato un “sistema di sicurezza acustico” in grado di rilevare un’esplosione e allertare il pilota, dice la tuta.

“Sebbene la causa esatta del guasto non sia mai stata determinata, gli esperti concordano sul fatto che l’equipaggio del TITAN doveva sapere esattamente cosa stava succedendo”, si legge nella causa.

“Il decantato ‘sistema di protezione acustica’ di RUSH avrebbe avvisato l’equipaggio della rottura dello scafo in fibra di carbonio sotto una pressione estrema, rilasciando il peso e spingendo il pilota ad abortire”, afferma. “Il buon senso impone che prima di morire, l’equipaggio sapeva che sarebbe morto.”

L’importo esatto dei danni non è noto, ma secondo la causa potrebbe essere almeno superiore a 50 milioni di dollari.