Il presidente della Columbia University Minoch Shafiq si dimette

Il presidente della Columbia University Minoch Shafiq Dimettendosi mercoledì dopo un mandato breve e tumultuoso, il prestigioso presidente della New York University ha dovuto affrontare un intenso esame per la sua gestione delle proteste e delle divisioni dei campus sulla guerra tra Israele e Hamas.

Quest’anno la scuola della Ivy League nella zona alta di Manhattan è stata scossa dalle proteste studentesche. culmina Filmati di agenti di polizia che indossano fascette e scudi antisommossa che circondano un edificio occupato da manifestanti filo-palestinesi. Proteste simili hanno spazzato i campus universitari di tutto il paese, molte portando a violenti scontri con la polizia e migliaia di arresti.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo la conferma da parte della scuola Tre presidi si sono dimessi dopo che i funzionari hanno affermato di essersi scambiati commenti sprezzanti durante una discussione nel campus sulla vita ebraica e l’antisemitismo.

Shafiq è anche uno dei presidenti dell’università È stato chiamato per un interrogatorio Prima del Congresso all’inizio di quest’anno. È stato pesantemente criticato dai repubblicani che lo hanno accusato di non aver fatto abbastanza per combattere le preoccupazioni sull’antisemitismo nel campus della Columbia.

Shafiq, che ha iniziato l’incarico nel luglio dello scorso anno, ha annunciato le sue dimissioni in una lettera inviata via email alla comunità universitaria poche settimane prima dell’inizio delle lezioni, il 3 settembre. Lunedì l’università ha iniziato a limitare l’accesso al campus agli ID Columbia e agli ospiti registrati. , afferma di voler limitare “potenziali interruzioni” con l’avvicinarsi del nuovo semestre.

Nella sua lettera, Shafiq ha annunciato “progressi in molte aree importanti”, ma ha lamentato il fatto che durante il suo mandato “è difficile colmare le divergenze di opinioni all’interno della nostra comunità”.

“Questo periodo ha avuto un impatto considerevole sulla mia famiglia e su altri nella società”, ha scritto. “Durante l’estate ho potuto pensare e ho deciso che il mio trasferimento a questo punto mi avrebbe aiutato a superare le sfide che mi aspettavano la Colombia”.

Nel frattempo, il consiglio di amministrazione della Columbia ha annunciato che Katrina Armstrong, CEO dell’Irving Medical Center della Columbia University, ricoprirà il ruolo di presidente ad interim.

“I tempi difficili rappresentano sia un’opportunità che una responsabilità affinché una leadership radicale emerga da ogni gruppo e individuo in una comunità”, ha affermato Armstrong, vicepresidente esecutivo dell’università per le scienze sanitarie e biomediche. “Mentre ricopro questo ruolo, sono profondamente consapevole delle sfide che l’università ha dovuto affrontare nell’ultimo anno.”

Manifestanti filo-palestinesi Prima configurazione Una tenda è stata allestita nel campus della Columbia durante la testimonianza di Shafiq al Congresso a metà aprile, dove ha denunciato l’antisemitismo ma è stato criticato per come ha risposto ai docenti e agli studenti accusati di pregiudizi.

La scuola ha mandato la polizia Distruggi le tende Il giorno successivo, gli studenti tornarono solo per essere incoraggiati Onda di resistenza simile Nei campus di tutto il paese, gli studenti hanno invitato le scuole a tagliare i legami finanziari con Israele e con le organizzazioni che sostengono la guerra.

Mentre le proteste si trascinavano per settimane, la scuola fu posta sotto i riflettori nazionali. Il portavoce repubblicano Mike Johnson ha mostrato La deputata Alexandria Ocasio-Cortez, democratica, ha condannato l’accampamento è venuto a sostenerlo.

Alla fine, i colloqui tra la scuola e i manifestanti si sono bloccati e, poiché la scuola ha fissato una scadenza per sfrattare gli attivisti, un gruppo li ha sostituiti. Hamilton catturò Hall.

Anche dopo la repressione delle proteste, la Colombia ha deciso Annullare la cerimonia di inizio dell’universitàOpta invece per eventi più piccoli e organizzati nelle scuole.

Il campus è stato per lo più tranquillo quest’estate, ma a giugno un organo di informazione conservatore ha pubblicato immagini di messaggi di testo scambiati dagli amministratori durante una tavola rotonda del 31 maggio.

Ufficiali sono stati rimossi dai loro incarichiIn una lettera dell’8 luglio indirizzata alla comunità scolastica, Shafiq ha affermato che i messaggi erano poco professionali e “toccavano in modo inquietante antichi cliché antisemiti”.

I critici di Shafiq si sono affrettati a rallegrarsi per la fine del suo mandato, che è stata una di queste Il più breve nella storia della scuola.

Johnson, il presidente della Camera, ha affermato che le sue dimissioni erano “attese da tempo” e ha avvertito gli altri amministratori universitari che “tollerare o difendere gli antisemiti è inaccettabile e avrà delle conseguenze”.

Scritto dal gruppo studentesco Columbia Students for Justice in Palestine A Pubblica sulla piattaforma di social media X Shafique “ha finalmente ricevuto il promemoria” dopo mesi di proteste. capitolo del campus di Scritto da Jewish Voice for Peace “Mentre continua la repressione dell’università nei confronti del movimento studentesco filo-palestinese, non vi è alcun sollievo dalla sua rimozione.”

Altri importanti leader della Ivy League si sono dimessi negli ultimi mesi, in gran parte a causa della loro risposta alle instabili proteste nei campus.

La presidentessa dell’Università della Pennsylvania Liz Magill si è dimessa a dicembre dopo meno di due anni di lavoro Tra pressioni e critiche da parte dei donatori Testimoniando in un’udienza al Congresso, non è stata in grado di dire, quando le è stato ripetutamente chiesto, che chiamare il campus per il genocidio degli ebrei avrebbe violato la politica di condotta della scuola.

A gennaio, la presidentessa dell’Università di Harvard, Claudine Kay, si è dimessa a causa delle accuse di plagio Recensione simile La sua testimonianza davanti al Congresso.

Shafiq ha detto che tornerà nel Regno Unito per guidare gli sforzi del Ministero degli Esteri per ripensare l’approccio del governo allo sviluppo internazionale.

“Sono molto emozionato e grato che questo mi darà l’opportunità di combattere la povertà globale, promuovere lo sviluppo sostenibile e promuovere aree di mio interesse permanente”, ha scritto.

Shafiq è stata la prima donna ad assumere il ruolo, unendosi a molte altre Nuove donne al comando Nelle istituzioni della Ivy League.

L’economista di origine egiziana ha precedentemente diretto la London School of Economics, ma ha lasciato il segno al di fuori del mondo accademico con ruoli presso la Banca Mondiale, il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale del Regno Unito, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca d’Inghilterra.

Al momento della nomina di Shafiq, Jonathan Levine, presidente del Consiglio di amministrazione della Columbia, lo descrisse come “un leader che crede fermamente nel ruolo fondamentale che l’istruzione superiore può e deve svolgere nella risoluzione dei problemi più urgenti del mondo”.

Il giornalista dell'Associated Press Jake Offenharts da New York ha contribuito a questa storia.