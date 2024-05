Il rappresentante Henry Gullar è stato accusato di corruzione

Linea superiore

Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato il deputato Henry Cuellar, D-Texas, e sua moglie, accusandoli di aver accettato tangenti da una società energetica controllata dall’Azerbaigian e da una banca con sede in Messico.

Il deputato Henry Cuellar, D-Texas, esce martedì da una riunione del caucus della Camera dei Democratici al Campidoglio. … [+] 3 ottobre 2023. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc tramite Getty Images) CQ-Roll Call, Inc. tramite Getty Images

Aspetti principali

Secondo il rapporto del Dipartimento di Giustizia, Cuellar e sua moglie sono accusati di aver ricevuto quasi 600.000 dollari in tangenti da due società straniere tra la fine del 2014 e il 2021. In cambio, Cuellar ha accettato di tenere un discorso alla Camera a nome dell’Azerbaigian e di creare una legislazione per aiutare il paese, ha riferito l’Associated Press. segnalato. Dopo che diversi organi di stampa hanno riportato le accuse pendenti venerdì scorso, Cuellar ha negato qualsiasi illecito in una dichiarazione, dicendo: “Voglio essere chiaro che io e mia moglie siamo innocenti di queste accuse”. L’accusa arriva due anni dopo che le autorità federali hanno fatto irruzione nell’ufficio elettorale e nella casa di Cuellar a Laredo, in Texas, come parte di un’indagine su uomini d’affari con legami con l’Azerbaigian. Al momento del raid, Guler era co-presidente del Caucus dell’Azerbaigian del Congresso. Riferendosi all’impeachment, Cuellar ha affermato di essere sufficientemente preoccupato per alcune azioni del Congresso da aver chiesto consulenza legale al Comitato Etico della Camera e ad uno studio legale nazionale, ha affermato nella dichiarazione, senza spiegare quali fossero tali azioni. Le azioni di molti miei colleghi sono coerenti con gli interessi del popolo americano.

Tangente

Cuellar, candidato alla rielezione a novembre, ha dichiarato in un comunicato che non ha intenzione di terminare la sua campagna. Ha vinto il suo decimo mandato nel 2022, sconfiggendo il suo avversario repubblicano dal 57% al 43%. A novembre affronterà il vincitore delle primarie repubblicane di maggio.

Sfondo principale

Il raid non ha ancora portato ad alcun arresto o accusa, e non è chiaro se l’accusa di venerdì sia collegata all’indagine del Dipartimento di Giustizia dell’Azerbaigian. Poco dopo il raid, Khullar D Tribuna del Texas Sperava che il processo dimostrasse la sua innocenza. Cuellar ha effettuato diverse visite in Azerbaigian, incluso un viaggio di lusso con altri nove legislatori nel 2013, segretamente finanziato dalla Compagnia petrolifera statale della Repubblica dell’Azerbaigian, secondo il Washington Post. segnalatoCitando un rapporto riservato sull’etica del Congresso.

