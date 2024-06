Il satellite SES è stato lanciato da Cape Canaveral

Brevard Space Coast rampe di lancio razzi SpaceX ULA NASA Dai una rapida occhiata a quali razzi vengono lanciati dai vari siti di lancio di Brevard.

Benvenuti alla copertura in diretta del Florida Today’s Space Team della missione SpaceX di questa sera dal Cape Canaveral Launch Complex 40.

SpaceX cerca di porre fine alla rara siccità di lanci della Space Coast stasera.

Un satellite per comunicazioni SES/Astra sarà portato in orbita su un razzo Falcon 9, decollato dallo Space Launch Complex 40. Il decollo è previsto per le 17:35 EDT. Ma se è necessario più tempo, la finestra di lancio durerà due ore e 49 minuti.

È stato il primo lancio da quasi due settimane fa, venerdì 7 giugno. Questo è un lancio Starlink dal Launch Complex 40.

Il tentativo di lancio di stasera arriva dopo che SpaceX è stata costretta a ritirarsi dalla sua missione Starlink 10-2, una sosta pre-decollo venerdì: una rarità per SpaceX. Mentre il satellite GOES U della National Oceanic and Atmospheric Administration si dirige verso il Pad 39A del Kennedy Space Center, SpaceX può utilizzare solo lo Space Launch Complex 40, quindi ha deciso di accantonare il travagliato razzo Falcon 9.

Ciò ha permesso a SpaceX di salire sulla piattaforma per lanciare la missione di oggi: Astra 1P/SES-24.

Astra 1P/SES-24 è un satellite per comunicazioni per le società di comunicazione europee SES e Astra Partnership. Sviluppato dal satellite geostazionario in banda Ku Thales Alenia Space, fornirà servizi televisivi via satellite a Germania, Francia e Spagna. Secondo il sito web SES, Astra I satelliti forniscono televisione e radio alla Germania dal 1988.

Le previsioni meteo non sono ideali per l’inizio di stasera. Il 45° Stormo Meteo dell’Air Force prevede che condizioni favorevoli si verificheranno nel 55% dei casi durante la finestra di lancio assegnata. Le principali preoccupazioni meteorologiche sono i fulmini, i venti in aumento e i cumuli.

Se SpaceX non può essere lanciato oggi, mercoledì sarà disponibile un backup alla stessa ora.

Atterraggio del Falcon 9 Leggi le istruzioni Droneship nell’Oceano Atlantico. Pertanto non si sentirà alcuna amplificazione del suono locale.

Aggiornato alle 16:55: SpaceX ha aggiornato il suo obiettivo con maltempo alle 20:23.

AGGIORNAMENTO 16:46: Non è cambiato molto nelle condizioni meteorologiche di Cape, anche se SpaceX ha una finestra aggiuntiva di due ore e 49 minuti in cui può essere lanciato oggi.

La società prevede inoltre di lanciare stasera 20 satelliti Starlink dalla California.

AGGIORNAMENTO 16:35: Il booster di SpaceX di oggi volerà per la nona volta. Le precedenti missioni memorabili includono le missioni Axiom-2 e Axiom-3, le quattro missioni Starlink, Euclid e CRS-30.

Aggiornamento 16:26: L’atterraggio del Falcon 9 di oggi Leggi le istruzioni Droneship nell’Oceano Atlantico. L’unico suono atteso era il familiare rombo del razzo.

Il Falcon 9 verrà trasportato di nuovo a Port Canaveral, dove verrà osservato durante una breve sosta.

AGGIORNAMENTO 16:15: Benvenuti ad un altro giorno di rilascio!

Sono passate quasi due settimane dall’esplosione del Falcon 9.

45Gi Il servizio meteorologico richiede condizioni favorevoli del 55% per questa finestra di rilascio serale, che si aprirà oggi alle 17:38 EDT.

SpaceX afferma che altre due ore e 49 minuti di opportunità di backup consentiranno a questo tempo di allontanarsi dalla regione del Capo.

