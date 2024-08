Il sindacato canadese emette un avviso di sciopero di 72 ore dopo la ripresa del servizio della ferrovia merci

TORONTO (AP) – Il sindacato canadese ha annunciato venerdì uno sciopero di 72 ore su una delle due principali ferrovie merci del Canada, poche ore dopo che i treni nazionali canadesi hanno ripreso a circolare a seguito di una chiusura catastrofica.

La conferenza ferroviaria di Teamsters Canada ha presentato il suo avviso di sciopero dicendo che intende contestare un ordine del governo di mediare con le ferrovie CN e CPKC per porre fine al blocco, ha detto il portavoce di Teamsters Canada Marc-Andre Gauthier.

Questo è un aggiornamento di notizie dell’ultima ora. La storia precedente di AP è qui sotto.

TORONTO (AP) – Una delle due più grandi ferrovie merci del Canada ha ripreso le operazioni venerdì, ponendo fine a una chiusura che minacciava le economie di tutto il Nord America.

I treni della Canadian National hanno iniziato a circolare attraverso il Canada alle 7 del mattino, ha detto il portavoce della CN Jonathan Abegasis.

I treni gestiti da una seconda società, la Canadian Pacific Kansas City Ltd., sono stati messi a terra e un sindacato che rappresenta i 10.000 dipendenti della ferrovia intende contestare un ordine del governo di avviare un arbitrato per risolvere una controversia contrattuale.

I Teamsters hanno affermato che lo sciopero è in corso in attesa di un ordine da parte del Canada Industrial Relations Board. Un’altra udienza è prevista per venerdì mattina, ma non è chiaro quanto velocemente il consiglio emetterà la sua decisione.

Il governo canadese nel tardo pomeriggio di giovedì ha costretto le due principali ferrovie del paese a mediare con il loro sindacato, una mossa volta a impedire Potenziali conseguenze economiche negative Se i treni vengono messi da parte per lunghi periodi in tutto il paese e negli Stati Uniti.

La mossa del governo è arrivata più di 16 ore dopo che Canadian National e CPKC avevano espulso i lavoratori a causa di un’impasse contrattuale. Entrambe le ferrovie hanno affermato che verranno adottate misure per riprendere la circolazione dei treni il prima possibile.

Lo sciopero senza precedenti ha portato il Ministro del Lavoro canadese a deferire la controversia al Canada Industrial Relations Board per un arbitrato vincolante. I funzionari della Union e della Canadian Pacific Kansas City Ltd. si sono incontrati con il consiglio giovedì e si incontreranno nuovamente venerdì.

Il CPKC si è detto disposto a discutere la ripresa del servizio in un incontro con il CIRB, ma il sindacato ha rifiutato e ha voluto presentare osservazioni per contestare la costituzionalità della direttiva del ministro del Lavoro Steven MacKinnon.

La Canadian National e il CPKC, il sindacato che rappresenta 10.000 ingegneri, conducenti e spedizionieri in Canada, hanno reagito con rabbia all’ordine giovedì, accusando le ferrovie di creare deliberatamente una crisi per costringere il governo a intervenire.

Christopher Monette, portavoce della Teamsters Canadian Rail Conference, ha detto che il sindacato prevede di ordinare presto la sua sfida, ma non è stato immediatamente chiaro quanto velocemente ciò avverrebbe. Nel frattempo, il sindacato prevede di tenere una manifestazione venerdì mattina davanti alla sede del CPKC a Calgary con il presidente della International Brotherhood of Teamsters Sean O’Brien e la leadership di Teamsters Canada.

La storia continua

Non è ancora chiaro se i membri del sindacato torneranno al lavoro al CPKC venerdì mattina, mentre la loro contestazione all’ordine del ministro continuerà in tribunale.

Il governo ha ordinato alle ferrovie di mediare con la Teamsters Canadian Rail Conference per porre fine al blocco. Giovedì è iniziato alle 12:01 Dopo che entrambe le parti non sono in grado di risolvere il conflitto contrattuale.

“Il CIRB affronta con urgenza le raccomandazioni del Ministro ai sensi della sezione 107 del Canada Labour Act che copre CN, CPKC e TCRC. Ieri sera si sono tenute conferenze sulla gestione dei casi e l’udienza è in corso oggi. Al momento non è possibile commentare ulteriormente queste azioni”, ha detto Jean-Daniel Tardif, portavoce del consiglio.

Quasi tutto il carico del Canada viene movimentato via ferrovia – per un valore di oltre 1 miliardo di dollari canadesi (730 milioni di dollari) al giorno e per un totale di oltre 375 milioni di tonnellate lo scorso anno – con le spedizioni ferroviarie che attraversano il confine degli Stati Uniti sono state interrotte giovedì. Sono colpiti anche circa 30.000 passeggeri in Canada perché i loro treni utilizzano le tratte CPKC. I treni di CPKC e CN hanno continuato a circolare negli Stati Uniti e in Messico durante il blocco.

Molte aziende e industrie in entrambi i paesi fanno affidamento sulle ferrovie per consegnare le materie prime e i prodotti finiti, quindi erano preoccupate per la crisi senza un servizio ferroviario regolare. Secondo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, ogni mese miliardi di dollari in merci viaggiano tra il Canada e gli Stati Uniti su rotaia.

___

Funk segnalato da Omaha, Nebraska.