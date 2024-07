Il tuo oroscopo giornaliero: 22 luglio 2024

Apri questa foto nella gallery: Cancro.iStockFoto/Getty Images

Oggi è l’oroscopo del tuo compleanno

Se quest’anno ti ritrovi diviso tra ambizioni contrastanti, scegline una che avvantaggi gli altri e te stesso. Non importa quanto sali in alto o quanti soldi guadagni, aiutare gli altri ti dà la gioia più grande.

Ariete (21 marzo – 20 aprile):

Il Sole si sposta nella parte più energetica della tua carta oggi, e se prima non avevi un passo elastico, lo avrai sicuramente adesso. Dimentica le recenti delusioni e pensa e agisci come se non potessi perdere: non lo farai!

Toro (21 aprile – 21 maggio):

Ciò che accadrà dopo potrebbe sembrare una battuta d’arresto significativa, ma trarrai beneficio dal fare un passo indietro e avere una visione più ampia di ciò che sta accadendo nella tua vita. La verità è che ultimamente sei stato troppo coinvolto nei tuoi problemi.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno):

Più sei stato stressato nelle ultime settimane, più ne trarrai beneficio, ora che il Sole si sta spostando in una delle aree più favorevoli della tua carta. Esci il più possibile perché le nuove amicizie portano nuove opportunità.

Cancro (22 giugno – 23 luglio):

Mentre il Sole lascia il tuo segno oggi, dai uno sguardo indietro alle ultime settimane e valuta cosa è andato bene. Senza dubbio hai fatto grandi progressi e dovresti essere orgoglioso di te stesso.

LEONE (24 luglio – 23 agosto):

Oggi inizia per voi un nuovo anno solare, quindi togliete dalla testa tutte le delusioni e guardate al futuro con gioia e speranza. Perché rimpiangere i tuoi fallimenti quando l’universo promette che ciò che verrà dopo sarà davvero sorprendente?

Vergine (24 agosto – 23 settembre):

Oggi potresti essere un po’ riservato e riluttante a impegnarti in attività sociali, ma non è una brutta cosa. Il tuo obiettivo principale nelle prossime settimane è guardare nel profondo di te stesso e affrontare non solo le tue paure ma le tue motivazioni.

Ti sei perso uno dei tuoi oroscopi? Ecco le previsioni per gli ultimi giorni:

Bilancia (24 settembre – 23 ottobre):

Dovresti ormai sapere che cercare di imporre le tue convinzioni agli altri non funzionerà, quindi dimentica di cercare di conquistare gli scettici e di socializzare solo con coloro che condividono la tua visione della vita. Hai bisogno di amici più che di follower.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre):

Il Sole si sposta oggi nel settore della carriera della tua carta natale e sentirai immediatamente un forte desiderio di elaborare un piano che ti farà salire rapidamente la scala professionale. Assicurati che sia un piano basato sulla realtà e non su un pio desiderio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):

Oggi, durante i tuoi viaggi, scoprirai qualcosa che ti ricorderà che non è mai una buona idea vedere la vita come se tutto fosse uguale. Ci sono alcuni grandi sconvolgimenti nel tuo orizzonte ed è tua responsabilità essere pronto ad affrontarli.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio):

Nelle prossime settimane incontrerete tante possibilità interessanti ed allettanti, ma vi conviene approfondirle prima di impegnare tempo, energie e denaro. Chi ne trarrà maggiori benefici, tu o i tuoi potenziali partner?

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio):

Il movimento del Sole nel tuo segno opposto segna la metà dell’anno solare. Prenditi del tempo dalla tua fitta agenda per guardare indietro agli ultimi sei mesi, valutare sia gli aspetti positivi che quelli negativi, quindi rimetterti nella mischia e iniziare a vincere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):

Non lasciare che ti infastidisca se devi passare in secondo piano rispetto a qualcuno le cui capacità sono chiaramente inferiori alle tue. Quando incasinano le cose – e lo faranno – i poteri costituiti si rivolgeranno a te per sistemare le cose.

Scopri di più su te stesso sallybrompton.com