Il vertice del 75° anniversario della NATO a Washington è circondato dal caos politico

Il vertice NATO di questa settimana a Washington dovrebbe essere una celebrazione. Settantacinque anni dopo la sua fondazione, l’Alleanza è più grande e più rilevante di quanto non sia stata negli ultimi decenni. I legami transatlantici sono di nuovo forti. Spinti dall’invasione russa dell’Ucraina, gli alleati si sono mobilitati, grazie, in gran parte, alla leadership americana.

Ma mentre la città si prepara ad ospitare decine di capi di Stato e di governo, alcuni hanno voglia di festeggiare. Il presidente degli Stati Uniti, che ha sostenuto il rilancio della NATO, è in gravi difficoltà. Politica di estrema destra e isolazionista su entrambe le sponde dell’Atlantico.

A 75 anni, la NATO è ancora forte. È difficile non chiedersi come sarà l’alleanza tra un anno, se sarà viva per il ’76.

Nell’arco di tre giorni a partire da martedì, il presidente Biden e i leader occidentali Si prospettano anni buoni per la NATO e per l’ordine post-Seconda Guerra Mondiale.

Gli alleati ricorderanno la storia che li ha uniti e si uniranno sulla necessità di affrontare una Russia ricostituita. Illustreranno come stanno lavorando per aiutare l’Ucraina. Segnaleranno che la NATO sta monitorando da vicino la crescente partnership militare tra Pechino e Mosca.

Walter E. L’attività formale del vertice si svolgerà all’esterno delle sale del Washington Convention Center. — La trama è meno sentimentale e concentrata L’idoneità di Biden alla carica, la prospettiva di una seconda presidenza Trump e il caos politico in Francia.

I messaggi del vertice saranno calibrati per sostenere la necessità di un’alleanza per garantire che resista intatta alla tempesta politica. Gli alleati faranno pressioni Aumento significativo della spesa per la difesa e fornire maggiori aiuti militari all’Ucraina, anche se il pacchetto è più piccolo di quanto alcuni funzionari della NATO avevano sperato e non porterà molti progressi nell’adesione.

Questa confusione è evidente “Ogni leader europeo” ha affermato prima del vertice l’ex segretario generale aggiunto della NATO Camille Grand, che ora è un illustre membro politico del Consiglio europeo per le relazioni estere. READ Creighton ha battuto l'Oregon in 2OT per avanzare al torneo NCAA

“Non vogliono che la cosa entri nel dibattito, per rispetto verso Biden”, ha continuato, “ma è nella mente di tutti”.

Lo svolgimento del vertice per l’anniversario della NATO a Washington ha un valore simbolico, ma forse non nel modo sperato da funzionari e diplomatici statunitensi.

Negli ultimi anni, l’amministrazione Biden ha lavorato per ricostruire i legami transatlantici danneggiati durante l’era Trump, rinnovando i legami con gli alleati e mostrando un forte sostegno alla NATO.

“L’America è tornata; L’Alleanza Atlantica è tornata. Non ci arrenderemo”, ha dichiarato Biden alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2021.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, un anno dopo, gli ha dato ragione, rinvigorendo l’alleanza con un nuovo scopo, due nuovi membri in Finlandia e Svezia, e programmi più sofisticati di deterrenza e sicurezza.

Ma nei mesi precedenti il ​​vertice di Washington, Trump ha scosso l’alleanza suggerendo che avrebbe incoraggiato la Russia ad attaccare gli alleati degli Stati Uniti se non avessero speso abbastanza per i propri militari. Allo stesso tempo, Gli aiuti statunitensi all’Ucraina sono stati ritardati di un mese Sottolineando l’instabilità del sostegno statunitense.

Gli alleati hanno risposto cercando di rendere i loro piani “a prova di Trump”. La NATO questa settimana sta formalizzando parte del lavoro del Gruppo di collegamento per la difesa dell’Ucraina, un organismo di coordinamento ucraino guidato dagli Stati Uniti per fornire a Kiev un arsenale stabile sotto il controllo parziale della NATO.

L’idea è cercare di impedire a Trump di fornire aiuti militari e addestramento all’Ucraina. “Se lo internazionalizzi, lo rendi a prova di Trump”, ha detto un alto funzionario della NATO, parlando in condizione di anonimato per discutere i piani di alleanza. READ La USC cerca di salvare la laurea dopo le proteste e gli arresti nei campus

Altri funzionari e diplomatici della NATO hanno descritto questo e altri sforzi come ben intenzionati, ma non sufficienti a impedire una fedele alleanza con Trump o a minare il sostegno all’Ucraina. Il Congresso ha approvato una misura volta a impedire a qualsiasi presidente americano di ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dalla NATO. Ma non è necessario che Trump abbandoni formalmente l’alleanza per indebolirla seriamente; Dicendo ripetutamente che non verrai in difesa dei partner, puoi farlo da solo.

Negli ultimi giorni, le domande sulla capacità di Biden di continuare a ricoprire la carica di candidato democratico hanno alimentato le preoccupazioni europee, anche se la maggior parte dei leader è troppo educata per dirlo pubblicamente. Dietro le quinte, i funzionari statunitensi stanno cercando di calmare i nervi, sottolineando che l’alleanza è sopravvissuta a tutti i tipi di sconvolgimenti politici per più di settant’anni. “Non possiamo fermare le elezioni nazionali, questo fa parte del DNA dell’alleanza”, ha detto un alto funzionario del Dipartimento di Stato.

L’alleanza “ha visto tutto”, ha detto il funzionario. “Non è del tutto sconosciuto.”

Leader europei nei guai

Tuttavia, le sfide continuano ad aumentare. Il vertice di Washington avviene nel mezzo di grandi disordini politici in Francia, dove la forte prestazione del partito di estrema destra di Marine Le Pen alle elezioni europee del mese scorso ha spinto il presidente Emmanuel Macron a sciogliere il parlamento e a indire elezioni legislative anticipate il 30 giugno e il 7 luglio.

Macron e il suo movimento politico centrista saranno probabilmente tenuti a freno, anche se le prime proiezioni suggeriscono che gli elettori francesi si siano mobilitati per bloccare il primo governo di estrema destra dalla Seconda Guerra Mondiale.

Macron, da lungo tempo sostenitore della necessità dell’Europa di sviluppare una “autonomia strategica” dagli Stati Uniti, ha cercato di posizionarsi nella risposta europea alla guerra della Russia in Ucraina lo scorso anno. READ Il bilancio delle vittime è aumentato a seguito di un nuovo terremoto al confine tra Turchia e Siria

Ma l’incertezza su ciò che accadrà dopo – per la politica estera di Macron e per la politica francese, più in generale – può complicare la politica della coalizione. “Una Francia al vento sarebbe un problema in tempo di pace” ha scritto La settimana scorsa l’editorialista Sylvie Kauffmann del quotidiano francese Le Monde. “Ma lo sarà ancora di più di fronte alla potenza russa in una guerra che raddoppierà la sua aggressività e accoglierà apertamente il tumulto delle democrazie occidentali”.

La Germania, un altro potente alleato della NATO, ha il Cancelliere Olaf Scholz Anche nei guai, alle prese con sfide economiche, una coalizione traballante e l’estrema destra. Scholz ha detto La scorsa settimana, durante una cena, si è preoccupato della situazione in Francia e ha inviato a Macron un messaggio di testo quotidiano. Secondo Spiegel. “Stiamo discutendo della situazione, che è davvero deprimente”, ha detto.

È in gioco il futuro dell’Ucraina

Tutti questi sconvolgimenti rappresentano una notizia particolarmente negativa per l’Ucraina, la cui sopravvivenza immediata e le prospettive a lungo termine dipendono, in parte, dal destino dell’alleanza.

Al vertice dello scorso anno, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj fece arrabbiare gli alleati con un tweet infuocato sul suo mancato invito ad aderire alla NATO. Quest’anno si allontanerà dal vertice – con la promessa di un sostegno duraturo e alcuni suggerimenti – una nuova integrazione nella NATO per l’Ucraina, aiuti militari l’anno prossimo e la promessa di una sorta di “ponte” verso l’adesione.

L’avanzata russa nell’Ucraina orientale e nei Paesi Bassi Kargiv è in difficoltà, difficilmente sarà soddisfatto. Questo era meno di quanto si aspettasse, e certamente meno di quanto molti credevano che avrebbe vinto la guerra.