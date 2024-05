Inondazioni in Afghanistan: bambini strappati dal fango, centinaia muoiono in inondazioni improvvise

CNN

Tre bambini storditi siedono sul tetto di una moschea nella provincia settentrionale di Baghlan AfghanistanFacendo sparire il fango che ricopriva i loro interi corpi.

Accanto a loro, un soccorritore ha calato sul tetto il suo fratellino, Arian di 2 anni, con un lenzuolo intorno alla vita utilizzato per tirarlo su. Acque alluvionali impetuose sotto.

“Prendilo, togliamo la corda dal suo corpo”, dice il soccorritore nel video. “Chiedi a sua madre di tenerlo tra le braccia e di tenerlo al caldo.”

Secondo il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP), negli ultimi giorni le inondazioni in 18 distretti di almeno tre province dell’Afghanistan settentrionale hanno ucciso almeno 300 persone e ne hanno ferite almeno altre 200.

I video mostrano la piena di fango.

I bambini salvati, di 3, 5 e 6 anni, erano tra gli otto fratelli che erano a casa con i genitori a Folo, nel distretto di Bulka di Baghlan, quando si sono verificate le inondazioni.

Associazione della stampa afgana Tre bambini di 3, 5 e 6 anni sul tetto di una moschea nella provincia di Baghlan, in Afghanistan, dopo essere stati salvati dalle inondazioni e dal fango.

Lo zio Barakatullah, figlio del preside della scuola locale Haji Vaqeel Besmillah, ha detto alla CNN che qualcosa si stava preparando quando forti venti hanno spazzato il distretto e le aree vicine alla fine della scorsa settimana, facendo precipitare tutto nell’oscurità.

“La visibilità era così scarsa che non potevamo nemmeno vederci”, ha detto.

Poi la pioggia ha cominciato a cadere lentamente durante la preghiera del venerdì: un evento insolito per la gente del posto, che ha detto che non piove spesso nella loro regione montuosa di 10.000 persone.

Con l’intensificarsi della pioggia, la situazione improvvisamente “è peggiorata”.

“La gente si rifugiò sulle montagne e sulle colline e corse su terreni più alti. Sfortunatamente, alcune persone che non potevano lasciare le proprie case sono rimaste vittime delle inondazioni”, ha affermato.

Le fotografie aeree mostrano oggetti ammucchiati sui tetti in sacchetti di plastica, comprese figure di donne incappucciate costrette a coprire il proprio corpo anche durante i periodi di disastro.

“Le donne salvate sono costrette a indossare abiti inzuppati di fango, mentre anche i bambini di 2 o 3 mesi indossano abiti altrettanto sporchi”, ha detto Barakatullah.

A Folo si ritiene che siano state uccise più di 100 persone, per lo più donne e bambini.

Alcune sepolture sono iniziate durante il fine settimana, ma si ritiene che molte altre siano già state sepolte in profondità sotto il fango.

Dalla siccità e dalla fame alle inondazioni



Secondo Timothy Anderson, capo del WFP in Afghanistan, le inondazioni hanno spazzato via bestiame e terreni agricoli in un’area già colpita da grave carenza di cibo.

Le aree colpite dalle inondazioni sono già state contrassegnate come vulnerabili alla carestia dopo un’estate dura, quando il caldo ha portato la siccità.

“Era già abbastanza brutto. Ora è un disastro”, ha detto alla CNN.

Nella maggior parte degli anni, la gente del posto si aspetta di vedere inondazioni improvvise, ha detto. Ma quest’anno va malissimo.

La perdita delle case e delle loro terre è stata devastante per i sopravvissuti, che erano già tra i più poveri della nazione, ha detto Anderson.

“Quando le persone perdono un po’ di bestiame, è davvero il loro sostentamento”, ha detto.

L’accesso stradale alle aree più colpite è stato interrotto dalle acque alluvionali, costringendo il WFP a utilizzare gli asini per consegnare i rifornimenti.

Il primo giorno, il WFP ha distribuito biscotti ad alto contenuto energetico e alimenti per bambini. Supportano i panifici locali per fornire pane gratuito. Nei prossimi giorni le squadre inizieranno a distribuire cibo alle famiglie per un mese: non è chiaro cosa accadrà dopo.

Altre Nazioni Unite Andersen ha affermato che 17 squadre di valutazione congiunta verranno inviate nell’area insieme ai partner. Ha detto che ci vorranno quattro o cinque giorni prima che le squadre valutino adeguatamente i danni alle persone, alle loro case e alle infrastrutture.

Atif Aryan/AFP/Getty Images Gli operai riparano una strada danneggiata dall’alluvione nel distretto di Nahrin, nella provincia di Baghlan, il 12 maggio 2024.

Quest’ultimo disastro naturale arriva dopo la siccità in Afghanistan ed è visto come un esempio della crisi climatica che colpisce coloro che hanno contribuito meno all’aumento della temperatura globale.

“Non sono emettitori netti di carbonio”, ha detto Anderson del PAM. “Si tratta di una comunità e di una società agricola di sussistenza. Quindi, non contribuiscono molto al problema, ne sopportano il peso.

Durante gli ultimi mesi di siccità, sono stati fatti sforzi per aiutare la comunità a catturare la pioggia in dighe e canali di irrigazione per sostenere i raccolti, ha detto. Ora che questi sforzi sono stati vanificati, si è presentata un’altra sfida.

“La necessità non è solo in Afghanistan. “Il mondo sta assistendo agli impatti di eventi molto grandi e molto gravi come siccità e temporali”, ha detto Anderson.

Richard Bennett, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Afghanistan, ha dichiarato: Alluvioni recenti “Questo è un duro promemoria della vulnerabilità dell’Afghanistan alla crisi climatica”.

In una dichiarazione di domenica, la responsabile della giustizia climatica globale di ActionAid International, Theresa Anderson, ha dichiarato: “La crisi climatica continua a sollevare la sua brutta testa”.

“Con l’ultimo incidente, l’Afghanistan si è aggiunto alla lunga lista di paesi del Sud del mondo che quest’anno saranno colpiti dalle inondazioni”, ha affermato.