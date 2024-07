Jack Paul su un carro sul ring contro Mike Perry dice di essere un servitore di Dio

Jake Paul è salito sul ring sabato sera per affrontare Mike Perry in un incontro di 8 round dei pesi leggeri. Questo mezzo di trasporto continuava il tema dell’Impero Romano.

Un post sui social media di poche ore prima lo mostrava con lo stesso vestito che indossava mentre viaggiava su un carro, il che faceva sembrare che stesse andando in guerra per l’Impero Romano, tranne che con un’auto cromata in colore coordinato dietro di lui.

La voce di Paolo in X recita: “Non temere l’uomo. Non temere la guerra”. “Temi solo Dio che viene a combattere con me stasera, sono il suo servitore per mostrare al mondo ciò che è possibile quando credi.

“In 4 anni ho accumulato più abilità di un uomo che combatte contro un quindicenne.”

Anche se l’outfit di Paul può sembrare divertente, le parole nel suo post non lo sono. All’inizio di questa settimana, Paolo ha detto senza contraddizione che era “in missione da parte di Dio”.

Ha notato il talento di Perry anche nel suo incarico, definendolo “l’avversario più pericoloso finora”. La card principale del combattimento pay-per-view, che sarà trasmessa in streaming su DAZN, inizierà alle 21:00 ET.

