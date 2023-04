Jerry Springer, il cui talk show scandalistico Rowdy è diventato un successo, muore a 79 anni

Jerry Springer, l’ex sindaco di Cincinnati, ha costruito un impero di talk show scandalistici, ospitando una serie popolare e di lunga data che presentava risse sul palco, scandali, nudità occasionale ed esplorando argomenti tabù come l’adulterio e il sesso. Nella periferia di Chicago. Ha 79 anni. La sua pubblicista di lunga data Linda Shafran ha annunciato la morte in una dichiarazione che non ha specificato una causa.

L’ex avvocato sig. Springer è stato sindaco di Cincinnati alla fine degli anni ’70. La serie è stata presentata per la prima volta nel 1991 e ha funzionato per 27 stagioni e quasi 5.000 episodi, esercitando una presa irresistibile su milioni di americani nonostante i critici l’abbiano liquidata come sfruttatrice e sensazionale.

Il critico televisivo del Los Angeles Times Howard Rosenberg ha scritto nel 1997, “Springer indossa il suo squallido e magro.

Gli episodi avevano titoli come “Threesomes with Grandma” e “I Married a Horse”, che alcune stazioni televisive hanno trasmesso nel 1998 a causa di discussioni sulla brutalità e sulle relazioni interrazziali. In un altro episodio, “Klanfrontation!”, Il presidente della Jewish Defense League Irv Rubin combatte i membri del Ku Klux Klan vestiti di bianco.

Sig. Uno degli ospiti di Springer, Nancy Campbell-Panitz, disse nel 2000 che Mr. Springer è stata uccisa dal suo ex marito poco dopo essere apparsa nello show, dove ha affrontato il suo ex e la sua seconda moglie in un episodio sui triangoli amorosi. Secondo i documenti del processo rilasciati come parte della causa, i produttori dello spettacolo volevano che il trio combattesse sul palco.

Sig. Springer a volte ha preso le distanze dalla serie. "Non guarderò mai il mio programma", ha detto a Reuters nel 2000. "Non mi interessa; non è diretto a me. È uno spettacolo stupido. Non lo prendo troppo sul serio. Ma quando le persone hanno una discussione intellettuale su questo spettacolo, perché penso che sia la cosa giusta da fare , e perché penso sia importante avere spettacoli del genere in onda?" Sono pronto a rispondere.