Justin Timberlake si esibisce al primo concerto dall’arresto per DWI

Justin Timberlake

Matt Winkelmeyer/Getty Images per l’ospedale pediatrico di Los Angeles

Justin Timberlake ha condiviso un messaggio sincero con i suoi fan dopo essere stato arrestato per guida in stato di ebbrezza durante il suo primo concerto negli Hamptons.

“Siamo stati insieme attraverso alti e bassi, destra e sinistra. È stata una settimana dura, ma tu sei qui, io sono qui, e niente può cambiare questo momento in questo momento”, ha detto il cantante-attore al pubblico di Chicago mentre scoppiavano in applausi. Video condivisi su X (ex Twitter).

Il tour del venerdì di Timberlake allo United Center di Chicago, Illinois, “Can’t Stop the Feeling!” La prima esibizione del cantante da quando è stato arrestato dalla polizia locale a Sag Harbor, a New York, martedì mattina presto. Secondo quanto riferito, è stato accusato di guida in stato di ebbrezza prima di essere rilasciato senza cauzione.

Un agente delle forze dell’ordine ha fermato l’intrattenitore e “ha stabilito che il signor Timberlake stava guidando il suo veicolo sotto l’influenza. Il signor Timberlake è stato arrestato, processato e trattenuto durante la notte in attesa di un’udienza mattutina”, secondo un rapporto della polizia ottenuto. Il giornalista di Hollywood All’inizio di questa settimana.

L’artista “Mirrors” è attualmente impegnata nel Forgotten Tomorrow World Tour a sostegno del suo sesto album in studio. Tutto quello a cui potevo pensare. Persone rivista In precedenza era stato riferito che Timberlake intende continuare il tour dopo il suo arresto.

Venerdì ha concluso il suo discorso dicendo: “So che a volte è difficile amare, ma tu continui ad amarmi e io ti amo. Grazie mille!”

Sabato è previsto che Timberlake si esibisca allo United Center di Chicago Andare al Madison Square Garden La prossima settimana a New York.