Kaitlyn Clark mette a segno una tripla e si aggiudica la prima vittoria WNBA con Fever

WNBA

LOS ANGELES – Caitlin Clark ha messo a segno 11 punti e 10 rimbalzi per la sua prima doppia doppia WNBA e gli Indiana Fever hanno realizzato una scivolata di cinque partite in apertura di stagione con una vittoria per 78-73 su Los Angeles venerdì sera davanti a un pubblico record di Sparks di 19.103. Include molte star di Hollywood.

“Il primo è davvero buono”, ha detto Clark, che ha anche fornito otto assist.

Kelsey Mitchell ha guidato l’Indiana (1-5) con 18 punti e Aaliyah Boston e Demi Fogbenle avevano 17 punti ciascuna.

Caitlin Clark ha segnato una tripla nella seconda metà della vittoria per 78-73 dei Fever sugli Sparks. AP

I rimbalzi di Clark sono il massimo della sua carriera.

Ha mancato i suoi primi sette tentativi da 3 punti, ma alla fine ha realizzato uno dei suoi caratteristici 3 profondi con 2:27 rimasti nel gioco, provocando un’esplosione di applausi e applausi.

Un stordito attore di Clark e Ashton Kutcher, originario dell’Iowa, seduti in aula.

“Era un collega giocatore di hockey, qualcuno che mi ha sostenuto molto durante la mia carriera universitaria”, ha detto. “Mi ha motivato per tutta la partita.”

Il gioco presentava i giovani e il futuro della WNBA, con la scelta n. 1 del draft Clarke che giocava contro la scelta n. 2 Cameron Brink e la quarta scelta Rickia Jackson degli Sparks.

“Stanno avendo un impatto enorme nel nostro campionato”, ha detto l’allenatore dei Fever Christy Sides prima della partita.

Caitlin Clark festeggia dopo aver realizzato una tripla nella seconda metà della vittoria dei Fever. AP

Brink ha segnato 15 punti e nove rimbalzi, e Jackson ha aggiunto 16 punti dalla panchina per gli Sparks (1-3).

Dearica Hamby ha segnato 18 punti e 12 rimbalzi.

Jason Sudeikis, Rosie O’Donnell, Kathy Griffin, DeMar DeRozan dei Chicago Bulls, Klay Thompson dei Golden State Warriors, la stella dell’USC Juju Watkins e la compagna di squadra Raya Marshall e l’allenatore Lindsay Gottlieb sono stati tra i primi venditori di Sparks. Gioca alla Crypto.com Arena questa stagione.

“Il pubblico era assolutamente fantastico, soprattutto alla fine”, ha detto Clark. “Erano coinvolti, erano coinvolti.”

Caitlin Clark festeggia dopo aver segnato una tripla. Belle foto

Dopo essere stati sotto di 11 punti all’inizio della partita, Boston, Fogbenle e Mitchell hanno dominato il quarto quarto, con Mitchell che ha segnato tre punti consecutivi.

Brink ha realizzato una tripla e Lexie Brown ha portato gli Sparks entro 73-71. Ma Clark ha risposto con la sua seconda tripla profonda a circa 40 secondi dalla fine, e il pubblico ha urlato di nuovo mentre Indiana si portava avanti 76-71.

“Ero tanto responsabile quanto dovevano entrare”, ha detto Clark, che era 2 su 9 nei tentativi da 3 punti e 4 su 14 dal campo. “Mi sono perso molto durante la partita.”

La febbre era solo 7 su 25 da lunga distanza; Anche gli Sparks hanno faticato, andando 5 su 24.

Caitlin Clark abbraccia la calciatrice Kristen Press dopo la vittoria per 78-73 dei Fever sugli Sparks. AP

Gli Sparks hanno giocato le prime due partite casalinghe a Long Beach, ma la partita è stata spostata nel centro di Los Angeles con Clark e Fever.

Dopo 45-34, i Fever hanno iniziato il terzo quarto con un parziale di 16-3 portandosi in vantaggio per 50-48. Fogbenle e Boston si sono uniti per segnare tutti i punti dell’Indiana, con la tripla di Fogbenle che ha coronato lo scatto.

Clark non ha segnato, ma ha fatto un grande recupero a metà campo e ha segnato dopo che Boston aveva sbagliato.

“Stava gestendo il nostro attacco. Sta imparando il suo sistema, imparando i suoi giocatori”, ha detto Sides di Clark “Ha colpito alcuni pezzi grossi e ha fatto tutto ciò che avrebbe dovuto fare”.

Le squadre si incontreranno di nuovo martedì a Indianapolis.