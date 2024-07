Kensington Palace fa un annuncio entusiasmante su Kate Middleton

Kate Middleton ha deliziato i fan annunciando che domenica farà la sua seconda apparizione pubblica dopo la sua battaglia contro il cancro.

La Principessa del Galles parteciperà alla finale del singolare maschile tra Carlos Algarz e Novak Djokovic a Wimbledon domenica pomeriggio (14 luglio), ha confermato Kensington Palace.

Tuttavia, la Royal, colpita dal cancro, ha deciso di saltare la finale del singolare femminile di sabato tra Barbora Krejcikova e Jasmine Poulin.

La principessa Kate frequenta Wimbledon da molti anni da quando è sposata con il principe William e, nel suo ruolo di protettrice dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, tradizionalmente consegna trofei al vincitore.

Kate Middleton si è ritirata da tutti gli incarichi reali quest’anno in seguito alla sua battaglia contro il cancro, ed è stata vista l’ultima volta al Trooping the Colour il 15 giugno. Ha assunto un atteggiamento coraggioso con i suoi tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Quando partecipi alla parata del compleanno di Re Carlo.

Tuttavia, il principe William e Kate Middleton non dovrebbero apparire insieme poiché il futuro monarca ha anche confermato che si recherà a Berlino, dove l’Inghilterra affronterà la Spagna per il prestigioso titolo di Euro 2024.

Il Principe di Galles, presidente della FA, farà il tifo per la sua squadra in Germania per la partita di domenica. La finale degli Europei coincide con la finale del singolare maschile di domenica a Wimbledon, il che significa che William sicuramente non sarà presente.