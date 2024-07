Kyrie Jackson, cornerback dei Minnesota Vikings, muore in un incidente stradale nel Maryland

Tre ex giocatori di football della contea di Prince George, ex campioni statali delle scuole superiori, tra cui uno arruolato nella NFL, sono rimasti uccisi sabato mattina presto quando un guidatore in difficoltà di eccesso di velocità e alcol ha colpito la loro auto a Upper Marlboro, ha detto la polizia di stato del Maryland. Quelli uccisi erano il debuttante dei Minnesota Vikings Kyrie Jackson, 24 anni, e gli ex compagni di squadra Anthony Litton Jr., 24 anni, e Isaiah Hazell, 23 anni. Hanno frequentato la Wise High School di Upper Marlboro prima di giocare a football universitario di Division 1-A. Jackson ha terminato la sua carriera universitaria presso l’Università dell’Oregon ed è stato scelto dal Minnesota ad aprile al quarto turno.

Tutti e tre hanno giocato per l’allenatore DaLawn Parrish e ha vinto numerosi campionati statali, Parrish ha costruito una dinastia a Wise, vincendo 43 partite consecutive e tre titoli statali dal 2015 al 2018. Quando Parrish si dimise a gennaio dopo aver vinto sei titoli, Jackson, Lytton e Hazel furono tutti invitati ad una festa a sorpresa. L’allenatore in partenza, ha detto Parrish sabato.

“Grandi ragazzi giovani”, ha detto Parrish. “Grande lavoratore, molto premuroso. Tutti e tre faranno sempre parte della mia vita. Come mi hanno detto li ho aiutati a crescere, questi ragazzi mi hanno aiutato a crescere come allenatore e come persona. Mi mancheranno sempre, li amerò sempre e almeno sono felice che fossero insieme alla fine.

“Sono assolutamente devastato da questa notizia”, ​​ha scritto l’allenatore dei Vikings Kevin O’Connell su X, ex Twitter. “Kyrie ha portato un’energia contagiosa alla nostra struttura e alla nostra squadra… Il mio pensiero va alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori di Kyrie. READ Jay-Z e Beyonce battono il record della California acquistando una casa da 200 milioni di dollari

L’incidente è avvenuto intorno alle 3:15 sulla Route 4 in direzione nord, vicino a President Parkway. La polizia ha detto che i tre stavano viaggiando a bordo di una Dodge Charger guidata da Hazel quando l’Infiniti Q50, che stava cambiando corsia mentre guidava ad alta velocità, si è scontrata con la Charger e un’altra macchina.

La Charger 4 è uscita di strada e ha colpito diversi alberi prima di fermarsi, ha detto la polizia. La polizia ha rifiutato di dire se i tre indossassero le cinture di sicurezza. Il conducente dell’Infiniti, identificato dalla polizia come una donna di Upper Marlboro, ed i suoi due passeggeri non sono rimasti feriti. Il conducente dell’altra vettura non è rimasto ferito.

Jackson e Hazel sono morti sul posto. Lytton è stato portato in ospedale, dove è morto.

La polizia di stato ha detto che gli investigatori ritengono che l’alcol possa essere stato un fattore nell’incidente. Sabato non è stata presentata alcuna accusa.

Litton ha suonato collegialmente alla Florida State University e alla Penn State, mentre Hazel ha suonato all’Università del Maryland e all’Università della Carolina del Nord a Charlotte. Jackson ha giocato in due piccoli college prima di prendersi un anno di pausa dal football per intraprendere un viaggio più attivo attraverso il college.

UN Video su X, Jackson Harris ha parlato di come ha lavorato nel reparto gastronomia di un negozio di alimentari Dieter, dove era “impiegato del mese” e “Non pensavo molto al calcio”. Jackson ha detto che ha provato a diventare professionista giocando alla serie di videogiochi NBA 2K e “c’era un po’ di nebbia per un piccolo secondo di calcio, direi di sicuro”. READ Warriors-Lakers Game 4 aggiornamenti live, formazioni, rapporto sugli infortuni, come guardare, canale TV

A Jackson è stato chiesto perché fosse tornato al calcio, e lo ha fatto disse, “Due dei miei amici più cari sono quattro e cinque stelle [recruits]Jackson ha detto: “Erano entrambi D-1. Mi hanno ispirato”.

Jackson tornò al football e alla fine si iscrisse all’Alabama, dove giocò come cornerback per due stagioni e iniziò la partita del campionato nazionale. Si è trasferito in Oregon per il suo ultimo anno ed è diventato il 108esimo giocatore selezionato nel draft.

UN Il post Instagram di aprileDue giorni prima del draft della NFL, Jackson scrisse: “Vedendo Joey e AJ [Hazel and Lytton] vai D1 è la mia massima ispirazione, mi ispirano a essere migliore, non posso ringraziarli abbastanza.

A Wise, tutti e tre i giocatori erano stelle a doppio senso, fornendo punti salienti sia in attacco che in difesa. Hanno contribuito a contribuire a una serie di 43 vittorie consecutive per il programma Prince George’s County che ha attraversato più stagioni e includeva tre titoli statali consecutivi.

Litton è stato nominato Difensore dell’anno All-Met nel 2017. Ha iniziato la sua carriera universitaria alla Florida State e ha giocato lì due stagioni prima di trasferirsi alla Penn State. Non è stato possibile raggiungere immediatamente la sua famiglia.

Hazell, un altro straordinario ricevitore largo e cornerback, è andato a U-Md. Ha ribaltato il suo impegno presso la West Virginia University, dando alla città natale di Terps più slancio con le reclute locali. Ha giocato quattro stagioni prima di trasferirsi all’UNC-Charlotte per il suo ultimo anno di idoneità, dove ha iniziato otto partite ed è stato sesto nella squadra nei contrasti.

“Era un bravo giovane e andrà in paradiso”, ha detto la nonna di Hazel, Edith S. Hazel ha detto. Ha detto che Hazel si è laureata con lode alla U-Md. nel 2022, ma era determinato a giocare a calcio professionistico dopo essere stato annullato dal draft. È il più giovane di tre figli e suo fratello maggiore è un agente di polizia del Prince George, ha detto sua nonna. READ LeBron James furioso dopo che gli arbitri non hanno chiamato fallo nella sconfitta OT contro i Boston Celtics

Jackson ha iniziato la sua carriera scolastica alla Springbrook High a Silver Spring. Una clavicola rotta costò a Jackson la sua stagione da junior con i Pumas e distrusse le sue speranze di reclutamento.

“Non posso parlare della situazione”, ha detto Jackson al Washington Post nel 2016.

Ha messo insieme una forte stagione da senior come wide receiver, totalizzando 39 ricezioni per 612 yard e 12 touchdown e giocando sulla difensiva.

Nonostante questi numeri, Jackson aveva poco interesse per il college. Si è preso un anno di pausa dal football prima di iscriversi al Fort Scott Community College in Kansas. Da lì scalò i ranghi del college, trasferendosi all’Università dell’Alabama e poi all’Università dell’Oregon. A Eugene, si è affermato come una stella difensiva e una solida prospettiva al draft della NFL.

Dan Lanning, allenatore del college di Jackson in Oregon, ha scritto su X, “RIP Khyree… Ti amo, senza parole. Mi manca il tuo sorriso. Un grande giocatore è un grande uomo. “