La Cina, l’ultimo successo nel suo ambizioso programma di esplorazione della Luna e di altre parti del sistema solare, martedì ha riportato sulla Terra una capsula piena di suolo lunare dal lato nascosto della Luna.

Dopo una missione durata 53 giorni, il campione è stato recuperato dal lander Song-6 dell’Amministrazione spaziale nazionale cinese, evidenziando le crescenti capacità della Cina nello spazio e segnando un altro successo in una serie di missioni lunari iniziate nel 2007. senza difetto.

“Chang’e-6 è la prima missione nella storia umana a restituire campioni dal lato nascosto della Luna”, ha scritto in una e-mail Long Xiao, geologo planetario della China University of Geosciences. “Si tratta di un evento importante per gli scienziati di tutto il mondo”, ha aggiunto, e “un motivo di celebrazione per tutta l’umanità”.

Tali sentimenti e la prospettiva di scambi internazionali di campioni lunari evidenziano la speranza che le missioni robotiche della Cina sulla Luna e su Marte contribuiscano a far progredire la comprensione scientifica del Sistema Solare. Queste possibilità differivano dalle opinioni di Washington e altrove, secondo cui il risultato di martedì era l’ultima pietra miliare nella corsa allo spazio del 21° secolo con sfumature geopolitiche.