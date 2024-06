La Cina fa atterrare una sonda spaziale sul lato nascosto della Luna

La sonda trascorrerà circa due giorni raccogliendo campioni, raccogliendo rocce e terreno dalla superficie lunare e perforando il terreno per raccogliere campioni del sottosuolo, ha affermato la società.

Trascorrerà quindi altre settimane nell’orbita lunare preparandosi per un viaggio di ritorno sulla Terra di cinque giorni. Si prevede che l’intera missione durerà circa 53 giorni. Secondo l’agenzia.

Le missioni a lunga distanza sulla Luna sono complicate perché non è possibile stabilire comunicazioni dirette con le sonde presenti sul posto.

Nel 2018, la Cina ha lanciato il satellite Queqiao in orbita lunare per trasmettere informazioni da Chang’e-4 alla Terra. Un secondo satellite è stato lanciato lo scorso marzo. I due satelliti verranno utilizzati insieme per rimanere in contatto con Chang’e-6 mentre raccoglie campioni.

Zixu Wang Rapporto contribuito.