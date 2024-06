La Corte Suprema respinge la richiesta di marchio “Trump è troppo piccolo”.

Lo sfacciato tentativo di un avvocato del lavoro di registrare l’insinuazione “Trump Too Small” è stato respinto giovedì dalla Corte Suprema, quando ha respinto la sua richiesta di marchio, sostenendo che l’ufficio federale dei marchi non aveva violato il Primo Emendamento dell’uomo.

Con voto unanime, Lo ha detto la corte Secondo la legge federale i marchi contenenti nomi di persone viventi non possono essere ceduti senza il loro consenso scritto.

“I nostri tribunali riconoscono da tempo che i marchi che portano nomi possono essere soggetti a restrizioni. Queste restrizioni sui nomi rispettavano principi stabiliti”, ha scritto il giudice Clarence Thomas secondo il parere della corte. “Questa storia e tradizione sono sufficienti per concludere che la divisione dei nomi – una regolamentazione dei marchi basata sul contenuto, ma neutrale dal punto di vista della vista – è compatibile con il Primo Emendamento. Non abbiamo bisogno di cercare oltre. “

La California e l’attivista democratico Steve Elster, entrambi in lizza per la nomina presidenziale repubblicana nel 2016, hanno affrontato l’allora presidente del Commercio Donald Trump e il senatore. Marco Rubio (R, Fla.) ha provato a registrare la frase dopo il momento virale in mezzo Dopo che Trump ha ripetutamente chiamato Rubio “Piccolo Marco”, il senatore ha reagito durante la campagna elettorale definendo piccole le mani di Trump.

“Sai cosa dicono degli uomini con le mani piccole”, ha detto Rubio, poi ha aspettato che la folla ridesse dell’arguzia. “Non puoi fidarti di loro!”

Durante un dibattito presidenziale a Detroit, Michigan, il 3 marzo 2016, Trump ha mostrato le mani alla folla:

“Guarda quelle mani. Sono mani piccole?”, si è chiesto Trump nel dibattito. “Se sono piccole, qualcos’altro deve essere piccolo. Te lo garantisco, nessun problema. Lo garantisco.”

Elster ha richiesto un marchio presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti nel 2018, utilizzandolo su camicie e cappelli che vende. L’Ufficio Brevetti e Marchi ha successivamente respinto la richiesta, utilizzando il Lanham Act nella sua decisione per affermare che la legge federale non consente marchi che utilizzano il nome di una persona senza il suo permesso.

Quando la Corte d’Appello del Circuito Federale degli Stati Uniti ha esaminato il rifiuto, ha concluso all’unanimità che il Lanham Act era incostituzionale e ha sostenuto che non ostacolava la capacità di un individuo di criticare un funzionario governativo o un personaggio pubblico.

Tuttavia, la decisione della Corte Suprema ha ritenuto all’unanimità che il Lanham Act e la “clausola sui nomi” non violavano il Primo Emendamento, e l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti non li ha respinti.

Thomas ha anche affermato che il caso è stato breve e non ha richiesto una decisione su questioni e diritti sui marchi, lasciando spazio a ulteriori controversie sulla questione.

Estler può continuare a vendere prodotti con la frase senza marchio, così come il gesto della mano senza marchio. Non limita la sua modalità di espressione preferita”, ha scritto il giudice Sonia Sotomayor in un’opinione concordante.

