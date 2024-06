La cupola termica occidentale batte i record. Ecco quando finisce.

Dopo aver battuto diversi record nella parte occidentale degli Stati Uniti giovedì, la prima grande ondata di caldo della stagione è continuata venerdì, bruciando città dal Texas alla California. Il caldo pericoloso si attenuerà gradualmente questo fine settimana, ma persisterà in alcune parti del Texas e dell’Oklahoma. Giovedì una diffusa cupola di calore ha stabilito diversi record, tra cui Sacramento, Phoenix e Las Vegas.

Più di 25 milioni di persone dalla Central Valley della California al Texas sono sotto allarme caldo per venerdì. Previsioni di temperature più estreme hanno sollecitato i massimi livelli del Servizio meteorologico nazionale Pericolo di calore Previsione, che valuta il rischio per la salute umana.

I funzionari hanno esortato le persone a stare al sicuro quando fa caldo limitando il tempo all’aperto, rimanendo idratati e indossando abiti leggeri e di colore chiaro. Non lasciare bambini o animali domestici incustoditi nei veicoli.

Per il secondo giorno consecutivo, le temperature sono state registrate al livello più alto dell’indice, che misura l’impatto dei cambiamenti climatici causati dall’uomo.

I punti più caldi di un’ondata di caldo

I meteorologi prevedono che venerdì il caldo peggiore si concentrerà nel deserto sud-occidentale, nella Central Valley della California e nel Texas occidentale e meridionale. Questo fine settimana, il caldo dovrebbe moderarsi nella California centrale, ma persisterà in alcune parti del deserto sud-occidentale e in Texas, mentre si diffonderà in alcune parti dell’Oklahoma.

Tra i record più importanti del giorno di calendario battuti o pareggiati giovedì figurano la Death Valley (122); Aghi, California (115); Fenice (113); Las Vegas (111); Fresno, California (107); Palmdale, California (103); Amarillo, Tex. (102); Vescovo, California (102); Sacramento (101); Kanab, Utah (101); Reno, Nevada. (98); e Flagstaff, Arizona. (91). READ La Ye's Donda Academy è stata perseguita nel caso della bomba

Ecco una carrellata stato per stato di previsioni e record già pari o battuti:

Si prevede che Phoenix raggiungerà i 110 gradi venerdì dopo aver raggiunto i 113 gradi giovedì, battendo il precedente record del giorno di calendario di 111. Da 103 a 108 solo leggermente più fresco da sabato a mercoledì.

Le temperature a Tucson dovrebbero salire fino a circa 105 venerdì e sabato, prima di massime leggermente più fresche intorno a 100 domenica e lunedì, per poi tornare intorno a 105 martedì e mercoledì.

Si prevede che la Valle della Morte raggiungerà i 121 gradi venerdì e i 118 gradi sabato, dopo aver fissato un massimo giornaliero di 122 gradi giovedì, con massimi di 123 in entrambi i giorni.

Nella California centrale, si prevede che Fresno e Bakersfield raggiungeranno quasi 105 venerdì, prima di raffreddarsi fino a raggiungere valori medio-alti di 90 questo fine settimana, classificandosi al terzo posto su quattro rischi di caldo. Ma supereranno nuovamente i 100 entro martedì e mercoledì.

Si prevede che le temperature a Las Vegas raggiungeranno i 110 gradi venerdì dopo aver raggiunto i 111 gradi giovedì. Il minimo di giovedì di 85 è stato di due gradi più caldo del precedente minimo più caldo della data.

La previsione del rischio di calore per la città rimane al livello 4 fino a sabato, che viene descritto come “periodi rari e/o prolungati di caldo estremo”. Mentre Las Vegas si raffredderà un po’, la prossima settimana dovrebbe essere diversi gradi più calda del normale, con temperature previste che varieranno da 103 a 108 da sabato a mercoledì, rispetto alla media massima di inizio giugno negli anni ’90.

Nella vicina Henderson, A La superficie dell’asfalto ha registrato una temperatura di 162 gradi Giovedì. “Quando fuori fa molto caldo, l’asfalto e i marciapiedi possono trasformarsi in teglie nel pomeriggio, quindi è meglio portare a spasso i propri amici a quattro zampe nelle mattine fredde”, ha detto il National Weather Service di Las Vegas. Nell’X. READ Iowa contro le Final Four UConn: ora di inizio, live streaming, come guardare, anteprima per Caitlin Clark, Paige Buekers

L’Albuquerque 100 si registra come rischio di calore di livello 3 sia venerdì che sabato, e si prevede che raggiunga il livello record di 100. 100 per la prima volta quest’anno Giovedì. Era un grado in meno rispetto al record per quella data. I massimi diurni saranno compresi tra i 90°C e gli 80°C superiori domenica e lunedì.

Le massime previste a Roswell sono vicine ai 105 gradi venerdì e sabato, prima di raffreddarsi verso la metà degli anni ’90 domenica, con massime giornaliere comprese tra 105 e 106.

Si prevede che Oklahoma City e Tulsa raggiungeranno i 90°C sabato, raggiungendo per breve tempo un rischio di caldo di livello 3 prima dei freddi massimi diurni negli 80°C domenica.

Si prevede che El Paso raggiungerà i 106 gradi venerdì e i 103 gradi sabato, entrambi i giorni registrati come rischio di calore di livello 4. Il massimo di venerdì di 108 potrebbe avvicinarsi al record del giorno di calendario. Quindi le temperature dovrebbero avvicinarsi ai 100 da domenica a martedì.

Massime diurne vicine a 100 sono previste per venerdì e sabato ad Amarillo, che è al livello di rischio di calore 3. Giovedì la città ha raggiunto il record di 102 giorni di calendario, che è anche il record di venerdì. Massimi più freddi negli anni ’80 e ’70 sono attesi da domenica a martedì.

Giovedì sia Amarillo che la vicina Pantex hanno sperimentato le cosiddette esplosioni di calore La temperatura è aumentata di circa 10-15 gradi in pochi minuti Il vento soffiava sotto un temporale morente.

Il caldo è di nuovo in cima all’indice climatico

L’ondata di caldo in corso è il risultato diretto di una cupola di calore ad alta pressione che ha bruciato il Messico per settimane Il maggio più caldo e secco mai registrato nel Paese – prima di espandersi in alcune parti dell’America settentrionale e occidentale questa settimana. Tali cupole termiche comprimono le nuvole, comprimendo l’aria sottostante e riscaldandola. READ I mercati asiatici sono stati contrastanti nel commercio poiché i funzionari della Fed erano divisi sugli imminenti aumenti dei tassi