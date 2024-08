La famiglia dell’esploratore francese ucciso nell’incidente del sottomarino Titan dell’OceanGate fa causa per 50 milioni di dollari

La famiglia dell’esploratore francese Paul-Henri Narjolet ha intentato martedì una causa per omicidio colposo da 50 milioni di dollari contro OceanGate, l’operatore di una nave da crociera che ha fallito catastroficamente. Prova a visitare Relitti del Titanic.

Narjolet era uno dei cinque passeggeri del Titano il 18 giugno 2023. Perdita di pressione catastrofica ed è esploso, uccidendo tutti a bordo. OceanGate vendette posti sulla nave per 250.000 dollari ciascuno, pubblicizzando il viaggio come un’opportunità per “diventare uno dei pochi a vedere il Titanic con i propri occhi”.

Ma in seguito all’accaduto è venuto alla luce quanto affermato dagli esperti del settore ha sollevato gravi preoccupazioni per la sicurezza Riguardo al progetto diversi anni fa. Ad esempio, nel 2018 un gruppo commerciale professionale ha avvertito che l’approccio sperimentale di OceanGate al progetto di Titano potrebbe portare a conseguenze “catastrofiche”.



Soprannominato “Mr. Titanic”, Narjolet ha partecipato a 37 immersioni Base titanica, Secondo l’accusa, la maggior parte di qualsiasi subacqueo al mondo. Era considerato una delle persone più informate al mondo sul famoso relitto. Gli avvocati della sua tenuta hanno affermato in una dichiarazione via e-mail che il “sottomarino distrutto” ha una “storia complicata” e che OceanGate non ha rivelato i fatti chiave sulla nave e sulla sua sopravvivenza.

“Questa causa denuncia seri problemi con il sottomarino Titan”, ha detto Tony Busbee, uno degli avvocati che hanno intentato causa. Rapporto. “Sebbene l’Università di Washington e la Boeing abbiano avuto un ruolo determinante nella progettazione di versioni precedenti ma simili del Titano, penso che entrambi abbiano negato qualsiasi coinvolgimento nel prototipo del sommergibile recentemente fatto esplodere.”

La causa sostiene che OceanGate non ha rivelato i difetti del Titano e li ha intenzionalmente nascosti a Narjolet, anche se era stato nominato dalla compagnia come membro dell’equipaggio della nave. La causa afferma che Narjolet non avrebbe partecipato al viaggio se avesse saputo dei problemi di Titano.

Un portavoce di OceanGate ha rifiutato di commentare la causa, che è stata presentata martedì a King County, Washington.

Dopo la sub-esplosione, la Guardia costiera americana ha rapidamente avviato un’indagine ad alto livello, che è ancora in corso. UN Importante inchiesta pubblica Una parte del processo dovrebbe svolgersi a settembre.

