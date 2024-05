La misura dell’inflazione preferita dalla banca centrale si è attestata al 2,7% ad aprile

L’inflazione negli Stati Uniti è stata del 2,7% nell’anno fino ad aprile, secondo un parametro utilizzato dalla Federal Reserve per fissare il suo obiettivo per le pressioni sui prezzi.

I dati di venerdì sull’indice della spesa per consumi personali erano in linea con le aspettative degli economisti secondo cui l’inflazione sarebbe rimasta più o meno la stessa di marzo.

L’obiettivo della banca centrale per l’indice PCE principale è del 2%.

Il PCE core, che ignora le variazioni dei prezzi dei prodotti alimentari e del carburante, si è attestato al 2,8%, in linea con le aspettative.

Il valore principale mensile è stato dello 0,3% e il dato chiave è stato dello 0,2%.

Il prossimo voto sulla fissazione del tasso di interesse da parte dei funzionari della banca centrale si terrà il 12 giugno. Si prevede che affermeranno di aver bisogno di più dati sull’inflazione prima di tagliare i costi di finanziamento dal loro attuale massimo di 23 anni, compreso tra il 5,25 e il 5,5%.

Gli investitori ritengono che i dati lascino i decisori statunitensi sulla buona strada per tagliare i tassi in vista delle elezioni presidenziali americane di novembre per l’attuale presidente della Casa Bianca Joe Biden.

I mercati si aspettano un taglio di un quarto di punto quest’anno, con poco più del 50% di possibilità che si verifichi a settembre, la decisione politica finale prima delle elezioni.

I dati diffusi dal Bureau of Economic Analysis mostrano che gli acquirenti statunitensi stanno mantenendo la spesa sotto controllo, con una spesa per consumi reali in calo dello 0,1%.

“Tutto suggerisce che i consumatori dovrebbero rallentare: ci sono tassi di interesse elevati, il mercato del lavoro è in ebollizione e i prezzi stanno aumentando”, ha affermato Samir Samana, stratega senior del mercato globale presso Wells Fargo. “Se non altro, potrebbe apparire un po’ più tardi di quanto ci aspettassimo.”

La Fed “probabilmente sarà un po’ sollevata da questo numero, ma non sarà affatto compiacente”, ha detto Dean Mackey, capo economista di Point72.

“Non è facile ottenere una grande fiducia nella politica della banca centrale perché la banca centrale stessa non sa cosa farà”, ha continuato Maki. “Dipende davvero dall’asse dell’inflazione core mese su mese, che è stato molto volatile negli ultimi mesi.”

Venerdì i titoli azionari statunitensi hanno aperto in rialzo dopo la pubblicazione dei dati PCE di aprile, ma hanno invertito la rotta a causa delle vendite guidate dai titoli tecnologici. L’indice S&P 500 di Wall Street è sceso dello 0,7% nelle contrattazioni all’ora di pranzo, mentre il Nasdaq composito, ad alto contenuto tecnologico, è sceso dell’1,5%. Entrambi gli indici erano in tendenza per il primo calo settimanale da metà aprile.

Nei mercati dei titoli di stato, il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni, sensibile alla politica monetaria, è sceso di 0,04 punti percentuali al 4,89%, mentre il rendimento di riferimento a 10 anni è sceso di 0,05 punti percentuali al 4,51%. I rendimenti in calo riflettono l’aumento dei prezzi.

Reporting aggiuntivo di Martha Muir a Washington