La NASA ordina ulteriori test sullo Starliner, ma afferma che l’equipaggio non è bloccato nello spazio

Venerdì i funzionari della NASA e della Boeing hanno respinto i titoli dei giornali secondo cui la capsula commerciale dell’equipaggio Starliner era bloccata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ma hanno affermato che avevano bisogno di più tempo per analizzare i dati per rimuovere e rientrare correttamente nel veicolo spaziale.

Due astronauti della NASA, il comandante Butch Wilmore e il pilota Suni Williams, trascorreranno le prossime settimane a bordo della stazione spaziale mentre gli ingegneri a terra condurranno test di propulsione per comprendere meglio i problemi con il sistema di propulsione Starliner in orbita. Wilmore e Williams si lanciarono su un razzo Atlas V il 5 giugno e atterrarono sulla stazione il giorno successivo, completando la prima parte del primo volo di prova dello Starliner con gli astronauti.

Inizialmente i manager della NASA avevano previsto che lo shuttle Starliner restasse presso la stazione spaziale per almeno otto giorni, lasciando però aperta la possibilità di un prolungamento della missione. Il volo di prova durerà ora almeno un mese e mezzo mentre gli ingegneri dovranno lottare con perdite di elio e malfunzionamenti dei propulsori nel modulo di servizio dello Starliner.

Le batterie della navicella spaziale Starliner erano inizialmente certificate per una missione di soli 45 giorni, ma i funzionari della NASA hanno affermato che intendono estendere l’autonomia dopo essersi assicurati che le batterie funzionino bene.

“Abbiamo tempo”, ha affermato Ken Bowersachs, amministratore associato della direzione della missione delle operazioni spaziali della NASA.

In precedenza, i funzionari della NASA e della Boeing avevano ritardato il rientro e l’atterraggio dello Starliner da metà giugno, poi dal 26 giugno, e ora hanno escluso un atterraggio all’inizio di luglio. La scorsa settimana, la NASA ha dichiarato in una dichiarazione che i massimi dirigenti dell’agenzia si sarebbero incontrati per esaminare formalmente la preparazione al rientro dello Starliner, che non faceva parte del piano originale.

“Non siamo bloccati sulla ISS”

Steve Stich, manager del programma del gruppo commerciale della NASA, ha detto venerdì che vuole chiarire i “malintesi” che hanno portato i titoli dei giornali a sostenere che la navicella spaziale Starliner è incagliata o incagliata sulla stazione spaziale.

“Voglio essere molto chiaro sul fatto che Butch e Suni non sono bloccati nello spazio”, ha detto Stich. “Il nostro piano è continuare a riportarli sullo Starliner e riportarli a casa in tempo. Abbiamo ancora del lavoro da fare per il ritorno finale, ma sono al sicuro sulla stazione spaziale.”

Con Starliner collegato, la stazione spaziale ospita attualmente tre diversi veicoli spaziali con equipaggio, tra cui Crew Dragon di SpaceX e Soyuz russa. Non sono allo studio piani seri per riportare a casa Wilmore e Williams su un altro veicolo spaziale.

“Ovviamente, abbiamo il lusso di avere più veicoli e facciamo piani di emergenza per varie eventualità, ma in questo momento siamo davvero concentrati sul riportare Butch e Suni sullo Starliner”, ha detto Stich.

“Non siamo bloccati sulla ISS”, ha affermato Mark Nappi, vicepresidente della Boeing responsabile del programma Starliner. “È doloroso leggere cosa c’è là fuori. Abbiamo fatto un buon volo di prova e finora è stato fatto e il risultato è piuttosto negativo.”

Stich ha detto che i funzionari della NASA “devono essere in contatto frequente” con i giornalisti per colmare le lacune nelle informazioni sul volo di prova dello Starliner. Gli aggiornamenti scritti della NASA non sono sempre tempestivi e mancano di dettagli e contesto.

I funzionari della NASA hanno consentito alla navetta Starliner di effettuare un ritorno di emergenza sulla Terra se gli astronauti avessero bisogno di evacuare la stazione spaziale per motivi di sicurezza o medici. Ma la NASA non ha ancora approvato il rientro e l’atterraggio dello Starliner in condizioni “nominali”.

“Quando si tratta di una situazione di emergenza, siamo pronti a mettere l’equipaggio a bordo e riportarlo a casa come una scialuppa di salvataggio”, ha detto Bowersachs. “Per una voce nominale, vogliamo vedere più dati prima di fare una chiamata finale ai dipendenti per l’onboarding, e questa è una chiamata seria, e riuniremo il team di dirigenti senior (per l’approvazione).”