La polizia britannica sta cercando un uomo accusato di aver ucciso la famiglia di un commentatore radiofonico della BBC

LONDRA (AP) – La polizia britannica ha detto mercoledì di aver trovato un uomo sospettato di aver ucciso la moglie e le due figlie di un popolare commentatore radiofonico della BBC in un brutale attacco con la balestra vicino a Londra.

In un comunicato, la polizia dell’Hertfordshire ha affermato che Kyle Clifford, 26 anni, è stato trovato vicino alla sua casa a Enfield, a nord di Londra, e stava ricevendo cure mediche per le ferite riportate. La polizia non ha spiegato come si siano verificati i feriti, ma ha insistito di non aver sparato alcun colpo.

La BBC ha confermato che le donne uccise erano membri della famiglia del commentatore John Hunt – sua moglie di 61 anni, Carol Hunt, e le loro figlie Hannah, 28 anni, e Louise, 25.

Le riprese di Sky News hanno mostrato che il sospetto veniva trasportato su una barella dal cimitero di Lavender Hill a Enfield, che è vicino a casa sua e circa 52 chilometri (17 miglia) a est del luogo in cui sono avvenuti gli omicidi. Agenti di polizia armati, personale medico legale ed equipaggi di ambulanze si sono radunati intorno al cimitero per tutta la giornata.

Il pubblico è stato esortato a non avvicinarsi a Clifford, che secondo la BBC aveva prestato servizio per un breve periodo nell’esercito britannico nel 2022.

L’ispettore Justin Jenkins, della squadra anticrimine del Bedfordshire, Cambridgeshire e Hertfordshire, ha dichiarato: “A seguito di indagini approfondite, il sospettato è stato localizzato.

“Questo continua ad essere un momento incredibilmente difficile per le famiglie delle vittime e chiediamo che la loro privacy sia rispettata mentre fanno i conti con quanto accaduto”, ha aggiunto.

Jenkins ha detto che le indagini si stanno muovendo “rapidamente” e che l’identificazione formale delle vittime deve ancora avere luogo. Ha aggiunto che la denominazione “prematura” delle vittime è “profondamente angosciante”.

La polizia stava perquisendo un parco nel nord di Londra vicino alla casa di Clifford dopo essere stata allertata degli omicidi avvenuti martedì in una casa a Bushey, una zona residenziale nel nord-ovest di Londra. La polizia e il personale dell’ambulanza hanno cercato di salvarli, ma sono morti sul colpo.

John Hunt è il principale commentatore di corse per BBC 5 Live, il canale radiofonico di notizie e sport di punta della Corporation. La sua voce è conosciuta da milioni di persone attraverso il famoso Grand National e The Derby.

Hunts e il presentatore principale di BBC 5 Live, Mark Chapman, hanno trattenuto le lacrime mentre rivelavano lo shock e l’angoscia di tutti.

“Stasera avrai una partita di calcio… inizieremo a svilupparla presto, ma è stata una giornata straziante”, ha detto, aprendo la copertura di 5 Live della partita di calcio dell’Inghilterra contro l’Olanda mercoledì. Campionato Europeo.

“John Hunt è nostro collega e nostro amico, non solo dell’attuale squadra di 5 Live Sport, ma di tutti coloro che hanno lavorato con lui qui negli ultimi 20 anni e di tutti voi che avete apprezzato il suo fantastico commento”, ha detto Chapman. “Quindi, a nome di tutti coloro che sono collegati a 5 Live Sport, il nostro amore, i nostri pensieri e il nostro supporto vanno a John e alla sua famiglia.”

Il quotidiano Daily Mail e altri organi di stampa hanno riferito che Hunt ha trovato i corpi martedì sera dopo essere tornato a casa dall’ippodromo di Lingfield Park, a sud di Londra.

La polizia non ha detto se Clifford, originario di Londra, fosse coinvolto o meno con le donne, ma i media britannici hanno riferito che si tratta dell’ex fidanzato di una delle figlie.

Il sovrintendente capo John Simpson ha suggerito che l’attacco non era casuale e che il sospettato conosceva la famiglia.

Il consigliere locale Laurence Brass, che vive nelle vicinanze, ha descritto la zona come “un tipico sobborgo britannico verdeggiante” descrivendo la sua esperienza la sera prima.

“Ieri sera alle otto, stavo guardando il calcio in TV e all’improvviso un elicottero è atterrato sull’erba fuori dal mio appartamento in cima a questa strada e poi il mio telefono ha iniziato a squillare e mi è stato detto che c’era un grosso incidente qui a Bushey e dobbiamo tutti stare lontani perché qualcuno è scappato”, ha detto alla BBC.

Il nuovo ministro degli Interni britannico, Yvette Cooper, ha ricevuto un “briefing completo” sull’incidente “veramente scioccante”.

In Gran Bretagna non è necessaria una licenza per possedere una balestra, ma è illegale portarne una in pubblico senza un motivo valido.

Cooper, un portavoce del Ministero degli Interni, ha detto che “considererà rapidamente” i risultati di una revisione recentemente avviata sull’opportunità di introdurre ulteriori restrizioni sulle balestre.